Sísifo e o concerto para Galicia

Todos temos que empurrar a nosa particular Rocha de Sísifo. No terro intelectual, a miña é a proposta do concerto económico para Galicia. Cando xa semella que o asunto queda pechado, volta aparecer no debate público. Visto o visto, supoño que me xubilarei na década dos corenta deste século sen que a rocha descanse por fin na cimeira do monte. E supoño tamén que, ata entón, seguirei empurrando.

Tres ideas. A primeira é que en todas as Comunidades Autónomas, mesmo na máis pobre (Estremadura), os impostos que pagan os cidadáns superan ao gasto que fai o seu goberno autonómico. Fundamentalmente, porque o goberno central sigue facendo moitas cousas e alguén ten que financialas. Falamos, entre outras competencias, da defensa nacional ou a seguridade cidadá; da política global de infraestruturas e de actuacións sectoriais necesarias, en industria e enerxía, cultura, I+D ou agricultura; dos xuros a pagar pola débeda pública, das transferencias ás Corporacións Locais e das achegas á Unión Europea; ou das transferencias á seguridade social e ás mutuas de funcionarios para axudar a financiar as pensións. Se a Xunta de Galicia quixese quedar con todo o que se recada e mesmo recibir parte dos ingresos que soportan os galegos pero tributan noutras comunidades porque alí están as sés dalgunhas empresas, o lóxico é que estivese disposta a pagar a parte que lle corresponde deses gastos comúns. Igual que a xente afronta os gastos das comunidades de veciños.

A segunda idea é que ese pago, cota ou “cupo” podería calcularse de diferentes xeitos. Poderíamos facelo en función do peso da poboación de Galicia. Ou poderiámolo facer en función da renda que temos, do noso PIB. ¿Como saen os números?

Aquí chega a terceira idea. Nun traballo que fixen con Xoaquín Fernández Leiceaga para o Foro Económico de Galicia e que está dispoñible na páxina web da institución, damos as cifras para o ano 2022 dun escenario imaxinario no que o sistema de concerto se xeneralizase a toda España, que a achega á solidariedade interterritorial dos diferentes territorios se reducise ata o mínimo que realiza hoxe a Comunidade Autónoma vasca, e que a administración central mantivese os seus recursos actuais. De calcularse o “cupo” ou cota en función do PIB, e non existir ningún elemento de solidariedade, Galicia perdería nese novo sistema de concerto xeneralizado 2.128 millóns de euros. O seu financiamento relativo por habitante axustado descendería 22 puntos, pasando do 104% da media no modelo actual ata o 82% da media co novo modelo. Se o “cupo” fose calculado en función da poboación, a perda sería aínda maior: 2647 millóns e 27 puntos porcentuais.

Entendo e respecto que un estea disposto a perder cartos por gañar soberanía. Entendo e respecto tamén que unha parte dos galegos non se sinta español. Pero a aritmética non ten que ver cos desexos e os sentimentos.