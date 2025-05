Vivir la vida entera

El sentimiento generalizado es que con el tiempo que contamos nunca es suficiente. Luciano Concheiro

Quienes han hecho el servicio militar y, por consiguiente, han tenido que desfilar una y otra vez por solitarias, frías y grises explanadas, saben que en algún momento alguien puede perder la uniformidad del compás y descomponer, con su paso cambiado, la armonía marcial. Es como si de pronto brotase un disidente involuntario que desbarata aquel movimiento armónico de piernas y brazos en acción; se percibe como un instrumento desafinado en una masa orquestada y compacta de extremidades en vaivén. Pero aquella alteración de ritmo, aquella disonancia en el andar es debida a que el transgresor, en algún momento, se demoró o se anticipó en su marcha militar, y a partir de ahí se instala en la arritmia, en una asimetría del compás, en una dislocación de los tiempos. Pero el remedio era fácil; el yerro se corregía con un breve y oportuno saltito o traspiés deliberado que permitía recuperar la cadencia debida y acompasar su tiempo al de su entorno.

Pero en la vida, cuando se produce una quiebra semejante, el remedio no es tan fácil. Tomo pie en el símil descrito para referirme a la marcha desacompasada con que algunos, sin hacerlo deliberadamente y a conciencia, hemos marcado la evolución de la vida. La verdad es que no sé – o no quiero o no me atrevo a saber- cuándo cambié el paso, pero lo cierto es que hace ya años intuí que llevaba el compás desajustado, y donde digo compás, quiero decir tiempo, porque, al fin y al cabo, el compás es una expresión rítmica del tiempo, y quien sigue otro distinto inicia un decurso del tiempo que es diferente. Ignoro en qué momento me detuve para suspender el leve fluir del tiempo en la clepsidra, pero es como si, desde entonces, se hubiesen instaurado dos relojes, uno exterior que marca el tiempo real, y otro interior, desajustado y discordante, por el que se regula mi vida. Este segundo reloj biográfico puede adelantar o atrasar.

Pues bien, como digo, desde hace tiempo creo que el mío va atrasado respecto del que marca el ritmo del tiempo verdadero, el que no perdona ni un minuto, ese tiempo implacable del que decía Quevedo que ni vuelve ni tropieza. Algo me distrajo en el camino sin reparar en que el tiempo nunca espera.

Desde la atalaya de los años, tengo la sensación de que he ido llegando tarde a muchas cosas que debían haberme acontecido años antes. Y lo que es peor, lo que despierta un sentimiento de culpa, es que no se trata de una mala jugada del destino, sino de que yo cambié el paso en algún momento, o tal vez en varias ocasiones, y le di a mi tiempo un ritmo diferente.

Y este desajuste no se arregla con un saltito de recuperación, como en los desfiles, no. La cosa es más compleja. Ni la vida ni el tiempo admiten zurcidos. Necesito tiempo, el que se consumió inane en los retrasos, aunque soy consciente de que hay cosas ya perdidas para siempre. Dicen algunos que no hay que dar más tiempo a la vida, sino que hay que poner más vida en el tiempo. No comparto esta idea porque la vida, al fin y al cabo, se asienta y existe en el tiempo. Luego a más tiempo, más vida. Otra cosa es lo que cada uno haga con ese tiempo y esa vida.

Para remediar mi deficiencia, se me ocurrió buscar una forma de sacar tiempo del tiempo, y para ello no encontré otro remedio que eliminar horas de sueño, dormir menos, darme a la vigilia, fabricarme tiempo para vivir más, que es la forma de compensar el retraso de mi ritmo descompasado. Echarle más horas a la vida, mientras pueda; no quiero que el paso del tiempo me coja dormido y sin enterarme.

Y en esta lucha, querido lector, es donde se ha ido fraguando mi afán, que abrigo y cultivo, por tener una vida larga, muy larga, llevada a los confines de lo humanamente posible. Porque lo que quiero es vivir toda la vida, o sea, la vida entera.