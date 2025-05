Roma locuta, causa finita

«Pero, isto que está a pasar... Resulta que agora eles e mais elas... É que todos se converteron de vez en vaticanólogos? Seica foron perder, definitivamente, o norte?». Quen deste xeito vehemente se expresaba nos pasados días vén ser un vello e caro amigo de meu que nunca dubidou, nin dubida aínda, en declararse «ateo e ben ateo; ateo e revolté, por máis sinais!»

E, certamente, o motivo do seu abraio e irritación non vén ser outro senón esa mesma circunstancia de que, en efecto, deveñan moitos/as -case «a configuraren multitude», no dicir do meu parceiro- aqueles que, teoricamente situados nas filas da esquerda militante, se viñeron ocupando (e continúan a facelo) na xeira que habitamos arredor de debullaren, descifraren... buscaren avaliar o pretendido carácter «progresista» que manifesta/ha de manifestar, si ou tamén, o recentemente elixido novo papa da Igrexa Católica, Robert Francis Prevost, León XIV.

E, en efecto outra volta, si que coido que cabe considerar como un tanto contradictorio que sexan, precisamente, xentes de fe tatexante/distraída, agnósticos de diversa condición -cando non descreídos sen máis- eses e esas a procuraren declaracións formais pero tamén acenos, chiscadelas... en favor dos ideais que eles mesmos profesan por parte do Sumo Pontífice. Paradoxo, pois? Puro e duro oxímoron?

«É que, en verdade, non hai ateos. No fondo, trátase tan só de crentes distraídos, modernos e modernas que desviaron o seu camiño.» De estar aínda entre nós, de tal xeito iría reiterar, sen dúbida, outro caro e bo amigo do cronista, sacerdote e avogado, o seu parecer respecto da aparente antinomia. Distraídos, daquela, pero así mesmo un tanto, ou dabondo, descoñecedores da idiosincrasia vaticana e, peor, dos límites, lindes e fronteiras que contornan e definen a propia Igrexa. Tentarei explicarme de contado.

Certo é que, por máis que vivamos nun espazo, o europeo occidental/occidentalizado, no que o avance do laicismo e da falta de fe deveñen evidentes, acontece aínda que, quen máis quen menos, todos e todas procedemos, non obstante, dunha cultura cristiá. En consecuencia, non semella tan extraño que, desde as liñas do progresismo, non falten aqueles a considaren que Xesús pode conformar un magnífico, absolutamente leal, compañeiro de andaina en quen fiar.

Xa que logo, quen, cun mínimo de corazón limpo, iría rexeitar a camaradaxe de alguén que pasou a súa, moi curta, vida a defender os humildes, predicar o amor e mais a paz, pregoar a igualdade, a xustiza e mais a fraternidade..., en fin, mesmo a deixarse crucificar antes que ter que facer renuncia de semellante mensaxe? Xa postos na tarefa, como non aceptar a continxencia de que a súa nai -a de Xesús, reitero- poida obrar de mediadora na busca deses mesmos ideais? Pois ben; se é que que fose posible contarmos co seu proclamado «vicario na terra» á canda, como non ir na procura? «León XIV é de nosos nosos!», eis a palabra de orde, que dirían os nosos irmáns da outra beira do Miño.

«Vicario de Cristo na terra», pero tamén -e sobre todo- cabeza da Igrexa Católica. Isto é, dunha institución piramidal, estruturada, sistemática...unha sorte de democracia orgánica, comité central ou politburó cuxas disposicións en materia de doutrina teñen un carácter definitivo e incontestable por parte do corpo de fieis en comuñón.

Polo demais, nin sequera o propio papa é quen de dispoñer sen máis arredor de temáticas como o aborto, a eutanasia, o sacerdocio feminino... Por exemplo, na primeia destas temáticas sería completamente preciso que os teólogos reunidos en concilio reconsiderasen radicalmente a crenza de que a alma vén morar nun ser humano desde o xusto momento da concepción. Polo tanto, e mentres tal non suceda, desesperen tutti quanti de calquera modificación aos efectos. Iso si: pode haber maior/menor comprensión diante do pecador -pecadora, máis ben, no caso que nos ocupa-, pero imposible canto a unha suposta liberdade de pensamento en materia de fe e de costumes. Sorry, meus e miñas. Pero tal e como se rotula esta crónica, «Roma locuta, causa finita».