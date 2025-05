Retratos augustos: Nieves Loperena

Nieves Loperena, también conocida como Tía Ni / Augusto Rodríguez

¡Ah, la Tía Ni! Conocí a Nieves Loperena hace muchos años entre los libros de la brillante editorial Nigra, luego Nigra Trea, en los albores de los 90 y tras haber dejado ella la fotografía de prensa. Pasó esa etapa editorial pero no su amor por los libros, que vendía al peso convertida su casa de Gaxate en librería y almoneda periódicamente trasladada a la otra sede de su acción, Sabarís, donde tienen cabida exposiciones, clases de música, de restauración y de tapicería... Allí hace 18 años que convoca también un mercado de arte ¿Quién no conoce el Mercado de la Tia Ni? Como está poseída «polo formiguillo», hizo rodante su idea y recorrió Galicia con su furgolibro, vendiendo en ferias, fiestas de guardar y las de no guardar nada. No le llegó y se montó la furgocaravan para recorrer Europa. Mujer de luz especial ocupada por el espíritu de lucha y resistencia cultural.

En busca de las plataneras del ginecólogo Testa

Me escribe desde A Coruña Alejandro Peteiro Vázquez, buscando información sobre el ginecólogo José Luis Fernández Testa, fallecido en 2009, puesto que en varios foros de horticultura y plantas hablaba de plataneras adaptadas a Galicia e incluso las ofrecía. Peteiro, que debe estar relacionado con este mundo, busca algún contacto o ofrecerle el suyo a su familia o al menos saber si le pueden indicar qué ha sido de su proyecto y si alguien lo ha continuado. José Luis, a quien recordamos con afecto, que falleció a consecuencia de problemas cardíacos, fue pionero en la introducción en España de métodos anticonceptivos como el DIU, estudioso precoz sobre reproducción asistida y siempre en conexión con los últimos avances ginecológicos. Asistió a más de una generación de viguesas y siempre fue un hombre de ideas progresistas y flema inglesa. Pasó por Londres y Kenia y, ya casado, en los 70 se volvió para Vigo tras trabajar para el primer gobierno keniata, meterse allí como hobby en el mundo de las plataneras y hacerse amigo personal del presidente Jomo Keniatta. Lo cuento por si alguien sabe algo y sirve a la causa platanera.

José Pérez, del Pereiró, decano de taberneros

Me cuenta mi colega Fernando do Monte que asistió hace medio mes al entierro de José Pérez, muy probablemente el decano de los históricos taberneros de Vigo en su Bodegón Pereiró. En realidad ya había tomado su relevo Mila porque a Pepe no le respondían últimamente las piernas. ¡Cuánto morro, oreja, pulpo, jamón asado y lacón han tomado allí generaciones de vigueses! El Pereiró sigue en pie pero hace poco cerró el mesón Barcelona, que tenía no pocos fieles. ¿Estamos ante una crisis de nuestros bodegones? Espero que no aunque el incremento de las mesnadas turísticas haya convertido en otras ciudades locales con historia y de sabor tradicional en desoladoras franquicias, cajitas cajitas todas iguales (Pete Seeger).