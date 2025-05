Oxalá o galego oficialista fosse galego autêntico

A classe política parece estar cega, nom sabe ou nom quer analisar política, científica e inteligentemente a situaçom atual do galego no século XXI. Determinados líderes políticos parecem choramingas, choramingueiros porque o galego perde falantes, mas som incapazes de ver mais alá dos tópicos tam reiterados sobre o que deve ser umha língua histórica neste mundo globalizado, em que prevalece a utilidade e a economia das línguas.

Pensam que o problema nuclear só se soluciona com mais investimentos económicos, porém se fazemos as contas dos muitos milhons de euros investidos em normativizar e normalizar o galego, qualquer empresa prescindiria de todos esses «expertos» e «sábios» e seriam despedidos sem indemnizaçom por malversarem fundos públicos.

O modelo imposto por Decreto (1983) é evidente e notório que reside numha mistura vergonhenta de galego vulgar e castelhano, até os usuários nom especialistas observam que se converteu numha «castrapada».

Os dados históricos, filológicos, sociolingüísticos... estam aí, os critérios dos mais relevantes vultos da literatura, da lingüística e da filologia galego-portuguesa na Europa e no Brasil nom oferecem dúvidas, é muito singular que se celebre o Dia das Letras Galegas lembrando essas cantigas que temos cantado em festas e encontros lúdicos: por acaso nom existem ilustres figuras que ainda nom fôrom lembradas? Apenas lembramos alguns nomes marginalizados: Ernesto Guerra da Cal, Ricardo Flores, Jenaro Marinhas...

Os argumentos para que a gente qualifique como «castrapada» a normativa oficialista sintetizam-se basicamente em: (a) se se admitir que em Portugal, no Brasil, na Angola, Moçambique... se falam variedades do galego-português, o galego da Galiza deve ser umha língua padrom para a escrita e para a fala, concorde no possível com os padrons lingüísticos usados nesses países e nom na ortografia do castelhano, como acontece na Galiza; (b) a normativa ortográfica que se propuger para o galego nom deve esquecer o território, a sociedade, a cultura e a história da Galiza, é indiscutível que o galego faz parte da Comunidade lingüística galego-luso-africano-brasileira; (c) a morfologia deverá ter correspondência suficiente com as falas do galego, por serem realizaçons de umha mesma língua histórica, deve dar-se preferência às palavras patrimoniais, e nos cultismos optar pola grafia etimológica (Biologia, Engenharia, Geologia, Geografia...) como fazem as línguas do Sul da Europa ocidental; (d) o léxico apresenta umha degradaçom tam grave que exige umha urgente revisom: devem evitar-se os diferencialismos desnecessários, pois castelhano e galego-português som línguas românicas e compartilham léxico geral, culto e técnico comum, facto habitual em todas as línguas internacionais e de cultura.