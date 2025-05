A Xustiza ameazada

Así titúlase o libro recentemente publicado polo Xuíz Marchena. Eu diría máis: a Xustiza está ameazada e o principio de igualdade fronte a Lei está esnaquizado.

A Sala Penal do Tribunal Supremo inadmiteu mediante auto do 24 de abril a querela interposta por un grupo de xuristas, en exercicio da acción popular, contra o rei emérito por presuntos delitos contra a Facenda Pública. O relator do auto? O xuíz Marchena, o mesmo da xustiza ameazada.

O auto acorda o arquivo das actuacións ao considerar que os feitos non constitúen ilícito penal, atópanse prescritos ou foron obxecto de regularización tributaria, cando non son perseguibles por que a persoa do rei é inviolable e non está suxeita a responsabilidade.

Efectivamente o rei emérito realizou dúas regularizacións fiscais mediante a presentación de declaracións complementarias por certos tributos e períodos abertos a inspección e comprobación. A primeira tivo lugar en decembro de 2020 por importe de 678.393 euros por falta de declaración das achegas que recibiu de Don Allen Sanginés-Krause. A segunda tivo lugar en febreiro de 2021, por importe de 4,4 millóns de euros pola regularización dos pagos recibidos para abonar voos privados realizado polo seu curmán Álvaro de Orleans.

Pero nin polo concepto –doazóns recibidas ou rendementos suxeitos ao IRPF– nin pola súa contía quedou regularizado outro patrimonio distinto oculto no estranxeiro

A Fiscalía afirma que que «La querella no aporta datos, hechos o fuentes de prueba distintos (…) nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal».

Esta afirmación é completamente falsa. O FARO publicaba a seguinte noticia distribuída por Europa Press:

El rey emérito ha creado una fundación junto a sus hijas en Abu Dhabi con la que, además de promover sus casi cuatro décadas de reinado, busca poder transferir de forma más sencilla su herencia a las infantas Elena y Cristina, según ha informado este lunes ‘El Confidencial’. La fundación ha sido creada en Abu Dhabi, donde reside Juan Carlos I desde agosto de 2020, con la ayuda de un abogado español y tanto Elena como Cristina figuran en su patronato.

El Mundo, estrouta:

El emérito tiene una fortuna estimada en dos mil millones de euros, según Forbes y The New York Times, por eso ha creado un vehículo societario con la ayuda de un abogado español de un conocido bufete internacional, adelantó El Confidencial. Un movimiento que persigue el objetivo de asegurarle a Elena y Cristina una fuente de ingresos permanente cuando él fallezca.

A orixe desa información foi a noticia publicada por El Confidencial da que reproduzo o seguinte extracto:

Juan Carlos I ha creado una fundación en Abu Dhabi para centralizar su fortuna en el extranjero y dejársela en herencia a las infantas Elena y Cristina cuando fallezca. El propio rey emérito preside la nueva entidad y sus hijas ocupan asientos en el patronato, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al monarca. Financieros del entorno de Juan Carlos I también participan en la gestión de la sociedad. Felipe VI no ha participado en la operación ni figura como futuro beneficiario de la mercantil. Un abogado español de un bufete internacional con oficina en Madrid ha dirigido la constitución de la entidad y se ha desplazado en varias ocasiones a Abu Dhabi para tratar en persona los aspectos más delicados con el monarca. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I, que cumplirá 87 años en enero, por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte. Ninguna de ellas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. El tren de vida de ambas y los gastos familiares que afrontan actualmente exceden con mucho el volumen de sus nóminas. El objetivo del Rey es que la fundación garantice a las infantas ingresos suficientes y permanentes. (…)

Juan Carlos I también quiere usar el nuevo instrumento societario para rescatar los activos que todavía controla fuera de España y, posteriormente, transmitírselos a las infantas. Oficialmente, el monarca no tiene un solo euro. (…) Y en febrero de 2021, pagó otros 4,4 millones para regularizar los vuelos privados que supuestamente le regaló su primo Álvaro de Orleans. Para saldar esta última deuda, pidió dinero prestado a amigos. El rey emérito logró convencer a la Agencia Tributaria de que ya había legalizado todo su patrimonio. Sin embargo, fuentes próximas al antiguo jefe del Estado aseguran que sigue disponiendo de fondos y quiere dejarlo todo listo para que puedan ser administrados en el futuro por sus hijas.»

De maneira que o rei emérito –suponse que cando a AEAT comprobou as declaracións complementarias- «logrou convencer á Axencia Tributaria de que xa legalizara todo o seu patrimonio». Para ese efecto, o de ocultalo, financiaría a súa segunda regularización pedindo «diñeiro prestado a amigos».

O afloramento do patrimonio ocultado é un feito novo susceptible de ser investigado aínda cando as súas declaracións complementarias fosen comprobadas (art. 140, 1) da LXT).

Ademais, a pertenza ao Padroado dunha institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados á Facenda Pública e de orixe probablemente ilícita, convertería ás infantas en encubridoras dos delitos fiscais e en autoras dun delito de branqueo de capitais (artigo 298 e ss. C.P.).

Esta é a verdadeira Xustiza ameazada. A que fai que a cidadanía española quede atónita coas condutas da Axencia Tributaria, a Fiscalía e a Sala do Penal do Tribunal Supremo. A estupefacción que causan estas recorrentes noticias non ten parangón con outros casos de corrupción pública. A xustiza penal ten o deber constitucional de esclarecer e perseguir as condutas que poidan deducirse dos feitos publicados. Trátase dun deber terminante, dunha cuestión de legalidade nun Estado de Dereito, pero tamén de moralidade pública, politicamente perturbada pola indecencia de condutas que desfan o principio de igualdade fronte a Lei.