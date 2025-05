Problemas de tráfico

Marín sufre un caos con el tráfico urbano que pone en peligro la integridad de los peatones. Es una situación que se repite desde hace tiempo y que se agrava cada año, a pesar de la decisión tomada de reducir la circulación por todo el caso urbano a 30 Km/h. Y ello por varias razones: una, y principal, porque los conductores no la respetan; otra, porque la señalización es escasa y poco visible; y tercera, la más importante, es porque no hay control ni seguimiento suficientes para hacer llegar a los conductores la obligatoriedad de cumplirla. En Marín hoy el tráfico es un verdadero caos, cada uno hace lo que quiere, sin que nadie le diga nada, excepto en la zona azul, esa sí parece bien controlada. Lo demás no se vigila como se debiera, y así cada vehículo hace lo que le parece. Los ciclistas suben y bajan las aceras, cruzan los pasos de peatones, circulan por dirección prohibida, les es igual. Los patines circulan a la velocidad que le da la gana, no llevan casco ni luces, en fin, un peligro. Y no digamos de los repartidores en moto, esos no cumplen nada, van por donde mejor les viene. En fin, que no hay orden ni control suficiente.

Las calles de plataforma única sufren una vigilancia mínima y por ello nadie las respeta. Podemos afirmar que ningún conductor respeta la velocidad de 10 Km/h. ni siquiera los autobuses que bajan por Jaime Janer y Almuiña, ni tampoco por la calle del Sol, A Roda y O Forno, hay un incumplimiento total, y ello porque no se controla suficientemente. Tampoco la ordenación del tráfico parece la más adecuada, y varios cruces, como el de Ezequiel Massoni con Concepción Arenal y su bajada a la Roda, todos los días se producen atascos que interrumpen la circulación por Concepción Arenal, y además por permitir bajar por la calle peatonal y estrecha de A Roda a camiones grandes, donde existe una academia y la entrada al comedor, por lo que a ciertas horas hay muchos peatones y niños, y los camiones de gran porte prácticamente ocupan toda la calle, produciendo situaciones peligrosas. Por eso sería conveniente arbitrar unas horas determinadas del día para el reparto. Tampoco se debería permitir la bajada por Ezequiel Massoni hacia A Roda, etc., etc., que estamos seguros en el departamento de tráfico conocen de sobra. Cosas que convendría estudiar detenidamente para tomar la mejor solución. Por otra parte, los vehículos no respetan como debieran los pasos de peatones, y no tienen el menor respeto por los peatones que quieren cruzar, y no esperan que el peatón que cruza llegue a la otra orilla. Tampoco entienden que en la ciudad la única prioridad la tiene el peatón.

Por todo ello, próximo el verano, que es cuando más tráfico circula por nuestras calles, y con la cantidad de obras que tenemos por las calles más importantes, parece necesario hacer una revisión de las direcciones del tráfico, y sobre todo más control y vigilancia. Por el bien de todos, y para solucionar definitivamente este grave problema, es necesario hacer el enlace con la carretera de circunvalación, mediante la prolongación de Jaime Janer, Ezequiel Massoni, José del Río y República Argentina para unirlos en una gran rotonda en Viñas Blancas y conectar con la circunvalación por Bravos. Esa es la única solución si se quiere porque el verano pasado sufrimos una situación caótica, y si queremos una villa tranquila, para disfrute de los marinenses, hay que rectificar, y mucho, las direcciones, y que las bicicletas y patinetes no vayan por la acera, etc., etc.

En fin, mucho trabajo por delante, si de verdad queremos ese Marín que se nos anuncia solo para disfrute del peatón. Y que, a lo que parece, solo se traduce en suprimir aparcamientos y ampliar aceras. Que supone muchas más molestias para el sufrido peatón.