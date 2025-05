La navegación de los distinguidos

Miembros de Vigueses Distinguidos disfrutando de un paseo marítimo con Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria / FdV

Hoy os traemos una foto salada, marinada, tomada a al vaivén de las aguas de nuestra ría. Son miembros de Vigueses Distinguidos invitados a dar un marítimo paseo por Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria. Caras conocidas de uno u otro sector, algunos con años suficientes para recordar aquellos barcos casi artesanales en los que antaño se cruzaba la ría.

Diego Lago, aquel profe de baile y fotógrafo

La nueva figuración de Diego Lago junto a la abstracción geométrica de Fernando Lafuente y los gestos casi humanos de los animales y seres mitológicos de Mariano Vilallonga. Esa tríada conforma la exposición que se inaugura este viernes a partir de las 19 en el Espacio Beny de Dr. Cadaval, 27. Cuando vi el nombre de Diego Lago recordé a aquel jovenzuelo emprendedor que me presentó en la Plaza de la Constitución Emilio Alonso, un santiagués que venía de Barcelona para establecerse en Vigo entonces volcado en la fotografía. Han pasado 17 años y lo reencuentro sin pelo pero aún con aquella escuela de baile, Arte y Danza, que fundó en Isaac Peral, ahora dividida en dos espacios, uno para el baile de salón y el otro donde imparte clases de arte. Estos años ha dejado de usar la fotografía para entregarse a la pintura, y en esta muestra en el Espacio Beny veréis su trabajo, que algunos interpretan como hiperrealista aunque él no se siente cómodo con esa etiqueta. No conozco a los otros dos, Lafuente y Villallonga, pero esta inauguración tiene todas las trazas de merecer la pena.

Esos ancianos mudos pero con una gran historia

Una paradoja de esta sociedad es que justo a los ancianos, tras los que hay mucha vida e historia, se les considera obra muerta y a los jóvenes, que no tienen más que futuro y por ello poco que contar salvo sus planes, se les da protagonismo en todos los medios. Por ejemplo, por buscar entre mis amigo centenarios, el ourensano residente entre nosotros Adolfo Rego. Te podría contar maravillas de su memoria gallega. Yo conocí estos días en un centro de la tercera edad a una mujer de 102 año que si la ves, como enfurruñada en sí misma, puedes pasar a su lado sin mirarla pero si te sientas a su lado, si te cuenta su historia, verás que nada tiene que ver con las historias de la mayoría de los humanos, grises y repetitivas. Guerra Civil, muerte de su padre cuando ella tenía 14 años, huida de España y vida en Argelia con su madre que te evoca a El tiempo entre costuras de María Dueñas, lucha independentista contra Francia con atentados diversos, vuelta a España... y todo, encerrado en aquella «viejita» medio desvencijada, sentada en silla de ruedas y que no permite que dé su nombre.