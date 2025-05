Los del IES Rosais 2 de hace 25 años

Los del IES Rosais hacen 25 años / FDV

Esas sensaciones indescriptibles del reencuentro. Eso es lo que experimentaron estos que veis iluminados por el arco de su sonrisa. Ochenta alumnos del IES Rosais 2 de Vigo que celebraron en el Urban Market Vigo su primer encuentro después de 25 años. ¡Cuántas vivencias se han sucedido por medio! Ya se sabe, rescatar recuerdos, ponerse al día.. Algunos se desplazaron de otras ciudades e incluso algún país para vivir una jornada que quedará para el recuerdo.

Nada será igual: Laura Marino canta a su padre

En youtube me acabo de encontrar el videoclip Nada será igual, de la ponteareana Laura Marino, y a fe que pocas veces me he topado con una canción que grita con tanto sentimiento la muerte de un padre. Me recordó en la motivación a la cantante Sophie Auster , que acaba de lanzar Milks of Ulcer, un disco nacido del fuego cruzado del nacimiento de su hijo y la muerte de su padre, el gran novelista Paul Auster. Tanto para la ponteareana, que busca su espacio como artista emergente con solo un single anterior, como para la norteamericana, que ya lo tiene sobrado, en la estructura de una canción el duelo y desasosiego hallaron un refugio. Suerte a Laura, que ya pelea desde niña en ese mundo difícil de la música.

Desafiando sombras: la poesía gallega en un recital

Laura Marino canta y la gente del grupo poético Desafiando Sombras recitan. Hoy mismo tendréis los versos de Rosalía, Xoahana Torres, Xela Arias, Luz Pozo, Luisa Villalta... en las voces de Patricia Rivas, Francesa d’ Silva, Turi Mera, Cris Amoedo, Karin-Monteiro, Miguel Vigo, Ruth Lodeiro, Graciela Baquero, Isabel Ferreiro y Stella Maris. . A las 20, en la galería de Arte Apóstrophe (Plaza Elíptica) suena la voz de la poesía.

Fernando Magdalena, hace memoria con Iker Jiménez

Vimos al vigués Fernando Magdalena este domingo en el Cuarto Milenio de Íker Jiménez, y no fue la vez primera. No recuerdo el nombre de los personajes que trataron porque no soy de este mundo de lo extraño y misterioso pero Fernando lo hizo con la templanza con que se enfrenta a estas materias de dudoso plumaje para la ciencia, más allá de las explicaciones que puede dar la misma. Conozco a Fernando, psicólogo y ufólogo, cuando abrió en Vigo con Javier Akerman el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas y se decidió a narrar (no es fácil) una experiencia ufológica que vivió en la playa de Las Canteras de Las Palmas. Pero su vida está presidida por el espíritu viajero, el ecologismo... ¡qué interesantes su viajes por las culturas primitivas!