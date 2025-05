Esto es la hostia

Sobran tristes y agonías que hoy reprochan a sus vecinos haberse dejado llevar por el entusiasmo de los últimos días, como si ellos fuesen los responsables de que ese balón caprichoso del descuento cayese juguetón en el guante derecho del portero del Rayo, vencido en el suelo a la espera de la ejecución. Observen la foto de mi compañera Alba Villar. Ahí está pelotita, suspendida en el aire mientras Batalla la mira asustado, esperando un soplido que no llegó. El fútbol es eso muchas veces, un balón que juguetea sobre el alambre antes de cambiar juicios y estados de ánimo. Hizo y hace bien el Celta en celebrar. Está en su obligación y espero que convierta cada última tarde en Balaídos en una romería de autoafirmación para festejar la vida, para festejar que existe esta locura común que es el Celta. Con sus alegrías y sus dramas.

Sobraban los motivos para festejar en esta temporada divertida y cargada de orgullo a la que solo falta ponerle la nota final el próximo sábado en Getafe con el ínclito Bordalás enfrente. Y no dejará de serlo porque al final los dioses del fútbol le lleven a la novena posición tras una maldita carambola. El Celta no perdió contra el Rayo por culpa de los excelentes Rapants, ni Balliu sacó bajo palos el remate de Fer López porque le han puesto unas banderas a los rederos, ni Pulido Santana dejó de pitar el empujón a Durán porque hubiese un autobús descapotable esperando en un garaje de Portugal y mucho menos Marcos Alonso se tragó el desmarque a su espalda de Isi porque tú te olvidaste de ponerte los gayumbos de la suerte. La superchería ayuda a creer que uno tiene poder para condicionar aquello de lo que es simple testigo y por eso ha echado raíces en el deporte. Y por eso genera debates absurdos como el de los últimos días entre quienes se dejaron llevar por la alegría europea y quienes apostaban por encerrarse en casa, cerrar las cortinas y hablar bajito para que nadie se enterase de que el Celta estaba a las puertas de la Europa League. Ya saben que soy de los primeros. Esos niños en los coles el viernes ataviados con sus camisetas cantando la “Oliveira” son un regalo para el futuro. ¿Le habría ido mejor al Celta si ese día hubiesen ido al cole con una sudadera gris o una camiseta de Dragon Ball? El Rayo ganó en Balaídos porque hizo un par de cosas mejor que los de Claudio y porque esa pelota antojadiza del descuento decidió que quienes acabasen con la cabeza gacha fuesen los jugadores del Celta. No hay que darle más vueltas y hace bien Claudio, brújula de occidente, en proclamar tras la derrota que “esto es la hostia”. Porque lo es.

Iago Aspas: «Este es un año para gozar pero tenemos que rematarlo»

Antes del duelo ante el Rayo mantuvimos una conversación ilustrativa con Iago Aspas, el futbolista en quien más piensa la gente a la hora de hablar de Europa porque todo el mundo quiere que antes de su retirada el destino le regale otro viaje por el continente en busca de… lo que sea. Es reconfortante ver cómo el moañés ha asumido su situación en el equipo. Parece normal, pero no todos lo hacen con su edad, convencidos de que por ellos no pasan los años, como en el anuncio. Iago entiende de fútbol, pero sobre todo de futbolistas y lo demuestra una vez más. La entrevista es una prueba también de la buena salud de ese vestuario.

El Porriño muere en la orilla cubierto de orgullo

No pudo ser. La aventura del Porriño en la final de la EHF murió en la orilla. A un gol del Valur se quedó en el trepidante partido de vuelta en el que llegaron a estar siete goles abajo pero no desistieron hasta congelar el ánimo de los islandeses que llenaban el pabellón del Valur convencidos de que aquellas chicas llegadas de Galicia estaban liquidadas. Todo el ánimo y el agradecimiento para ellas por una temporada que será complicado repetir en el futuro y que tardará en irse de la memoria. Decía Isma Martínez, su entrenador, que el gran objetivo que se planteaba a comienzos de la temporada era ver el pabellón a reventar algún día. Y así fue en varias ocasiones.

El corazón enfermo de Don Renato

Me despido con la historia irrepetible que viene a cuenta del título del Bolonia de hace unos días con el que rompió una sequía de más de cincuenta años. Con la excusa hablamos aquí de su histórico presidente, Renato Dall’Ara, que en los años sesenta vivió un episodio único cuando su club peleaba por el título de Liga con el Inter resuelto finalmente en un partido de desempate en Roma al que el dirigente no pudo asistir

Disfruten de la semana que promete emociones fuertes y no dejen de celebrar la temporada del Celta independientemente de lo que suceda en Getafe. El lunes nos reencontramos. Verán como todo sale bien.