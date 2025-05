Cuando estudiaba en el instituto, hace muchos años, estaba convencida de que en algún momento un chico se acercaría a mí y me preguntaría: ¿Has venido volando? La verdad es que no llegó a suceder nunca, pero se lo conté un día a mis hijos y sonrieron como diciendo, gracias mamá por darnos este material tan vacilable.

La pregunta en cuestión quizá tenía que ver con un cierto tipo de imaginación, con una forma concreta de fantasear que nos persigue a algunos. Más que imaginar, manipulamos la realidad para que lo idílico se transforme en algo que razonablemente merecemos.

Fruto de esa misma imaginación recuerdo que de niña me iba a dormir muchas veces colocándome un jersey o un trapo viejo alrededor del tobillo simulando una venda. Trataba de hacer real un daño que fuese digno de ser consolado. Estaba claro que no me dolía el tobillo, pero supongo que sí me dolía algo. Algo a lo que era difícil ponerle palabras, algo que me impedía decirle a mi madre, mira, mamá, me duele aquí, y esperar que me acariciara. Por eso me inventaba una herida visible y me quedaba dormida repitiéndome frases de vas a estar bien, como las que imaginaba que me diría mi madre si supiera cuánto me dolía.

Me gustaría que leyendo este artículo alguien me comentara que le pasaba lo mismo o algo muy parecido, que también buscaba recursos en su mundo interior para estar contento en el mundo exterior. Creo que eso conforma una determinada forma de ser y de estar en la vida, te da el poder de ser feliz desde dentro hacia fuera y no al revés, que resulta bastante más complicado. También creo que todos tenemos derecho a que alguien bueno nos defienda, así que mejor si somos nosotros mismos los primeros en hacerlo.

Esa forma de imaginar que tenía de niña me ha llevado a creer de adulta en otras muchas cosas. Que siempre eres joven para alguien, por ejemplo. Que a veces los detalles más bonitos los tenemos fuera de casa. Que cuando uno no quiere dos no pueden. Que criticamos muchos besos que nos encantaría dar. Que sería un error asumir que quieres a una persona sólo porque te quiere a ti. Que todas las madres del mundo hemos llorado alguna vez con un bebé en brazos. Que Dios existe y me lo encuentro mucho. Que los hombres que se esconden detrás de un montón de excusas no son buena ficha. Que todo se puede decir más claro y más bajo. Y que al final siempre se sabe quién ha querido más.

Recuerdo que la primera vez que mis hijos me cogieron de la mano pensé, y ahora quién me agarra a mí. Sólo quiero agarrarlos bien pero flojo y después de tanta imaginación espero, por lo menos, haberles leído bien el cuento.