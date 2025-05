O presidente en 'The Rock'

Toda vez que se trata dunha das fitas que en maior número de oportunidades nos ofreceron —e continúan a facelo agora mesmo— as diferentes canles televisivas, coido ben que han de ser moitos, por non escribir «todos», aqueles e aquelas de entre os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais que xa visionaron 'The Rock'.

En todo caso, estoume a referir ao coñecido film —protagonizado por Sean Connery, Nicolas Cage e Ed Harris, baixo a dirección de Michael Bay (1996)—, cuxa trama argumental se desenvolve na antiga prisión de Alcatraz, situada no medio da baia de San Francisco. Velaí, daquela, que o xeneral Hummel —Ed Harris—, enfrontado co goberno USA pola escaso agarimo, mesmo aínda desprezo e difamación, mostrados por este diante dos seus mortos en combate e veteranos de guerra, ameaza desde The Rock con lanzar sobre a cidade do Golden Gate quince mísiles que conteñen o gas nervioso VH.

Abraiado diante de semellante, moi terrorífica, conxuntura, Washington vese na necesidade de botar man dun funcionario do laboratorio de armas químicas do FBI —Nicolas Cage como Stanley Goodspeed— e, sobre todo, do único recluso que fora capaz de fuxir, seica, de Alcatraz no pasado —iso si: segundo Fuga de Alcatraz (1979) cábelle a Frank Morris/Clint Eastwood tal éxito— o exaxente británico John Mason/Sean Connery —coñecedor de toda a historia escura norteamericana—, a quen as autoridades se ven obrigadas a liberar do cárcere.

No relato histórico, foi o mariño e explorador español Juan Manuel de Ayala aquel que dese noticia, 1775, por vez primeira da «Illa dos Alcatraces». Tras pasar, entón, polo dominio hispano e, a seguir, por esoutro mexicano, logo da derrota de México en 1848, e mediante o Tratado de Guadalupe Hidalgo, California quedou incorporada aos Estados Unidos. The Rock foise transformar nunha fortaleza e, desde 1861, en prisión militar.

Non obstante, foi por volta de 1933 cando adquiriu a súa función máis coñecida polo gran público: penitenciaría federal de máxima seguridade, función que mantivo aberta deica 1963. Mais desde esa data e até o momento presente, Alcatraz —e cunha ocupación por parte de activistas nativos americanos polo medio— vén funcionando como unha, exitosa, atracción turística.

Pois ben; como, sen dúbida, han de coñecer outra volta os lectores e lectoras destas liñas, e por máis que para tal proceder fose preciso levar a cabo unha reconstrución case completa do lugar, eis que o todopoderoso e moi impredicible actual inquilino da Casa Branca, Mr. Donald Trump, acaba de anunciar urbi et orbi a súa intención de reabrir Alcatraz como prisión. Para xustificar a súa milésima ocorrencia, afirmou aínda D. Donald que irían parar a The Rock «os delicuentes máis despiadados e violentos de América».

Robert Franklin Stroud —alcumado xustamente «o home páxaro de Alcatraz»—, George «Metralladora» Kelly, Mickey Cohen, Alvin «Creepy» Karpis e, desde logo, Alphonse Gabriel Capone, Scarface ou, simplemente, Al Capone foron algúns dos nomes a formaren parte da nómina dos residentes de Alcatraz. «Varón, loiro, ollos azuis; 1,90m de altura; 97, 7 kg de peso», así o foi caracterizar a policía do condado de Fulton, Atlanta (estado de Georgia).

Daquela, e segundo algúns, moitos, dos seus opoñentes tal vez aconteza, en realidade, que o actual Mr. President sinta nostalxia dos, xa citados, Kelly, Cohen e Capone e é por iso mesmo que busca atopar a compañía de tan «ilustres» fantasmas nunha renovada Alcatraz.

En fin; sabido é que Deus castiga sen pau e sen pedra e, desde logo, xa lle chegaría ao paradoxo se tal vaticinio se fose cumprir e o «número PO1135809» —tal reza así mesmo a ficha policial— se viñese contar entre esoutro dos novos «inquilinos» da illa. Certamente, falcatruadas dabondo non lle han de faltar a D. Donald no seu haber: sen dúbida, todo un presidente en The Rock.