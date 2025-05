Milena de Praga

La vida es tan corta y la muerte tan larga… (Milena Jesenská)

El nombre de Milena Jesenská estará ya para siempre unido al de Franz Kafka. No es posible nombrar a la primera sin evocar el recuerdo del escritor checo. Las órbitas de sus vidas, llamadas a encontrarse, se cruzaron acaso en el momento preciso. Ella vivía un matrimonio infeliz con Ernst Polak, hombre seductor, marido infiel, arrogante, hecho de egoísta y estúpida vanidad, que se pavoneaba en las tardes de tertulia en el café Herrenhof de Viena. Allí también acudía Milena y entre sus mesas serpenteaba el perfume inconfundible de sus andares, la estela vaporosa de su modo de vestir y el fulgor intenso de sus ojos azules.

Ella venía de un matrimonio devastado y él, Kafka, de un proyecto matrimonial abortado. Había roto por dos veces su compromiso matrimonial con Felice Bauer, experiencia traumática —la primera ruptura— a la que Elías Canetti atribuye el origen de la novela El proceso. No estaba hecho para el matrimonio. Le invadía hasta el tuétano la literatura, él era solo literatura, y le horrorizaba la estampa de un matrimonio burgués, con sus servidumbres sociales. Cuando conoce a Milena, estaba ligado a Julie Wohryzek con la que planeaba casarse, y de nuevo pone fin a este noviazgo, atraído por la fuerza irresistible de la inigualable Milena.

En realidad, él ya había reparado en ella cuando se dejaba ver en compañía de otras amigas, en el café Arco de Praga; era una joven con una vida licenciosa, transgresora, muy conflictiva, pasto de murmuraciones y causa de severa reprobación paterna.

Mientras Milena braceaba entre el oleaje borrascoso de su vida matrimonial, lee a Kafka y su prosa alemana le cautiva, como tiempo después le cautivará su «rostro honesto y varonil». Cuando ella decide traducir algunas de sus obras al checo comienza su relación epistolar con Kafka (1920). Milena se entrega a la tarea de traducir El fogonero, a la que dedica fervorosamente los domingos y algunas noches entre semana. Por aquellas fechas, él ya había sido diagnosticado de la enfermedad que años después acabaría con él. Le visita en el sanatorio de Merano y ve en él a un hombre ejemplo de honestidad y verdad, «demasiado bueno para este mundo», un ser «permanentemente a la intemperie porque era incapaz de mentir». Él se enamora de aquella mujer que describe a su amigo Max Brod como «sumamente delicada, valiente, inteligente y capaz de grandes sacrificios», «un fuego vivo, como no lo he visto jamás».

Su relación sentimental se entretejió de algunos encuentros personales y un sustancioso intercambio epistolar del que solo se han podido conservar las cartas enviadas por Kafka. Afortunadamente, poco antes de la entrada de los alemanes en Praga, Milena las entregó a su amigo Willy Haas, de cuya edición se encargó años después.

Aquella relación epistolar fue interrumpida por Kafka, que quiso ponerle fin muy probablemente a causa de su miedo insuperable al compromiso: «Tenemos que dejar ahora de escribirnos y dejar el futuro al futuro».

La temprana muerte de Franz Kafka, el 3 de junio de 1924, a punto de cumplir los cuarenta y uno, le impedirá ver cómo sus anticipaciones visionarias de El proceso se hacían verdad encarnadas en la barbarie destructiva y asoladora de los estados totalitarios. La Gestapo vigila a Milena a causa de su activismo político; aunque con su inteligencia logra salvar los interrogatorios a que es sometida, resultará detenida tras el registro de su vivienda. Después de un tiempo de prisión preventiva, es llevada al campo de concentración de mujeres de Ravensbrück. Allí entabla estrecha y apasionada amistad con Margarete Buber-Neumann, que escribirá años después su biógrafa, a la que llamaba nuestro libro. Esta relación intensa entre ambas mujeres ha sido recientemente novelada por Monika Zgustova en Soy Milena de Praga. Durante su cautiverio, Milena enferma gravemente a causa de una infección renal; siente que la muerte se acerca; intuye que no sobrevivirá al campo y que ya no volverá a su amada Praga. Tienen que extirparle el riñón; después de la operación parece mejorar, pero el riñón que le queda empieza a fallar, y eso ya no tiene remedio; es el final. En las largas noches de sufrimiento, su amiga Margarete la oye sollozar: «¡Ah! Si pudiera estar muerta sin tener que morirme».

Muere el 17 de mayo de 1944. Al mes siguiente, corre por el campo la noticia del éxito de la invasión de Normandía. Poco después llegará la libertad de manos de los aliados. Pero ya era tarde, demasiado tarde, para Milena.