O multilingüismo enriquece

Por ‘multilinguismo’ interpretamos a coexistência pacífica e inteligente de várias línguas numha situaçom social ou pessoal específica. Na década de 1960 o mais habitual nos estudantes de Bacharelato era que conhecessem duas línguas (o espanhol e o francês), além do latim que se estudava já nos primeiros cursos, sabíam gramática e muito vocabulário, porém nom estavam capacitados para falar francês com fluidez e tínham problemas para construirem um enunciado breve. Como as cousas estavam assim apenas podiam comunicar-se com os países mais próximos (a França, a Itália) nom digamos já o Reino Unido ou a Alemanha.

Pola nossa experiência desde o ano 1966 até a atualidade, as pessoas que sabem várias línguas tenhem dificuldades no momento de redigir um texto com exatidom e correçom, por exemplo no uso de sinónimos ou parassinónimos e mesmo os verbos, adjetivos ou advérbios que expressem melhor as ideias que se querem recolher para que sejam compreendidas polos leitores, sejam estes os de umha revista especializada (catalogada cientificamente no nível mais alto), os de um estudo apresentado num congresso científico internacional, ou até um artigo de divulgaçom publicado num jornal.

Estes dias aqueles estudantes de Bacharelato que sabíamos algo de latim, estudado com mais profundidade e rigor científico polo excelente magistério de Dom Abelardo na Faculdade de Filosofia e Letras, tivemos umha experiência muito grata, quando verificamos que ainda podíamos traduzir o latim e mesmo compreender o italiano, porque os que conhecem duas línguas românicas tenhem muita mais facilidade para saberem as outras. Que umha pessoa com estudos universitários fale corretamente mais de quatro idiomas era e ainda é infreqüente, Que o papa Leom XIV fale seis idiomas (espanhol, francês, inglês, italiano, português e quíchua) e que conheça o latim e o alemám nom é um facto habitual nesta sociedade multicultural.

Um caso singular foi o do professor Coseriu, catedrático da Universidade de Tubinga, que falava e sabia doze idiomas, mesmo no dia em que foi nomeado com solenidade «Doutor Honoris causa da Universidade de Vigo» usou o latim em prova de público reconhecimento polo muito que deviam a sua obra e os seus estudos de Filologia e Lingüística Românica a estas duas línguas clássicas: o latim e o grego.

Diz umha máxima: «O saber nom ocupa lugar», estudar as línguas é umha tarefa gratificante, ajuda a conhecer a História do galego-português e verificar a sua extensom e utilidade neste mundo poliglota, embora se promovam desde o poder reduzi-lo a um dialeto vulgar do espanhol e o declínio das Humanidades.