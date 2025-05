Larga vida a los Pitrini Boys

Los Pitrini Boys, apurando unas tazas al modo galaico. / FdV

Se me había traspapelado esta mágnfíca foto -por la alegría que libera- de un encuentro placentero que ocurrió hace unos cuantos días pero que aquí recupero. ¿Cómo no sin son los Pitrini Boys con miembros renovados, atacando a la última lamprea de 2025 seguida de un cordero en el Mesón de la Lamprea de Cabeiras? Ahí veis, acompañando a Manolito Sampedro “Pitrini”, levantador a sus 80 de tazas al modo galaico, a Mingos, Roberto, Juan, Jose Luis Oitaben, Jose Luis Sastre, Dani, Rafa y José. Un requesón con miel coronó este encuentro con vivas a la amistad repetidas.

Hurra, Tia Ni, por el XVII Mercado de arte Sabarís

Ayer los killerbarbianos tuvieron encuentro con Silvia y Billy en la galería Maraca, que es un mercado de arte intravenoso, mañana serán Esther y Alba quienes convertirán la plaza de abastos del Calvario en arsenal de arte y hoy viernes, sábado y domingo tendremos el XVII Mercado de Arte de Sabarís, que es a lo que voy. Más de 60 artistas, pintores, escultores y fotógrafos, la mayor parte del Val Miñor y la provincia de Pontevedra, profesionales o noveles. Una oportunidad única para los amantes de la pintura y la escultura: ver más de 500 obras de arte a la venta realizadas por los propios artistas, allí presentes, en medio de un escenario que a mí el pasado año se me antojó ideal, hecho con el amor de ese voluntariado cultural que anima la vida de los pueblos y que los ayuntamientos deberían respaldar y no fiscalizar. Claro, detrás de ello se mueve Nieves Loperena, la Tía Ni, con gente que cree en la cultura como ella y con un historial de iniciativas surgidas del mundo del libro como el furgolibro, convertido últimamente en furgocaravana con la que ha recorrido Europa. Y ahora, su Mercado de Arte en Sabarís. Gracias, Tía Ni.

Una edición anterior del Mercado de Arte de Sabarís en el multiusos. / FdV

¡Cielos, los Gotxos Party vuelven al lugar del crimen

No voy a mentir, no conozco a los de Gotxos Party, pero tienen una pinta de cachonduelos musicoterapéuticos de los que quitan cualquier dolor en una fiesta. Hablo de ellos porque, si os hablé antes de encuentros con la cultura en Vigo y Sabarís este fin de semana, porqué no de la Gotxos Party que preparan para este sábado, desde las 23 horas, en el Malabar Pénjamo (Cansadoura 29, Patos-Nigrán) por 5 euros y por 10 con su CD. Estos ordinarios, frikis, estúpidos, surrealistas, frívolos, divertidos... que así se autotitulan ellos, vuelven con su punk , heavy y Ska Happy, todo al licor café, para quitaros cualquier dolor de cabeza en una fiestoterapia ahí junto a las aguas, que a mí se me antoja como un anticipo de las fiestas de verano. Me dicen que vuelven 10 años después, más calvos, más gordos pero aún con todos los dientes y yo añado que con algo fundamental : espíritu de divertimento. Yo no me perdería a estos chavales (ellos se creen mayores) que celebran su 20 aniversario, que este sábado actúan ante las aguas de Patos, que espero que no acaben tirándose a ellas y aseguran una cosa: alegría.