La modestia es una virtud propia del Noroeste, en particular de Galicia. Y está bien que así lo sea. El pueblo gallego, como bien sabéis, no es de sacar pecho, colgarse medallas, disparar voladores. Prefiere trabajar con discreción, alejado de los focos y del ruido. Ese carácter, que podría definirse incluso de humilde, ha forjado durante siglos su idiosincrasia y ayuda a comprender su éxito. Llevado a los juegos de mesa, somos más del ajedrez (reflexión, estrategia, planificación, paciencia, previsión de la tercera o cuarta jugada, apuesta por movimientos inteligentes…) que de parchís (comer una y contar veinte). Como digo, esto no es un reproche, sino la constatación de una realidad.

Conscientes de ello, adquiere un valor extraordinario el Foro del Noroeste que, organizado por Prensa Ibérica, se celebró el pasado martes en Santiago de Compostela. Reunir a los líderes de los principales sectores económicos de Galicia, Asturias y Castilla y León. Escucharlos durante una maratoniana y jugosísima jornada. Ver sus diagnósticos sobre las fortalezas y las vulnerabilidades de un territorio de seis millones de habitantes. Comprobar su pasión y su compromiso irrenunciables, el amor a su tierra. Constatar su optimismo y sus ganas de seguir en la pelea. Apreciar su ambición por crecer. Tomar nota de sus reivindicaciones y demandas… Pues qué quieren que les diga, para mí, como para todos los asistentes que llenaron la sala de Gaiás, fue un privilegio y un chute de energía.

El Noroeste vivió una jornada histórica el 13 de mayo de 2025. El encuentro, promovido por FARO DE VIGO, El Correo Gallego, La Opinión de A Coruña, La Nueva España y La Opinión de Zamora, es ya un hito en la vertebración de un territorio que reclama más, pero no por capricho, sino por justicia y equidad. En palabras de Javier Moll, editor de Prensa Ibérica: «Queremos que el Noroeste alce la voz y ocupe el lugar que le corresponde». Y, por si alguien no ha tomado nota, que se prepare porque el Foro del Noroeste ha nacido con vocación de permanencia. O sea, que seguiremos dando la matraca hasta conseguir lo que nos merecemos.

El diálogo de los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, Asturias, Adrián Barbón, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dos del PP y uno del PSOE, envió un mensaje superpotente del que la sociedad está hoy tan necesitada: el valor del diálogo, de la cooperación, de la unidad en lo importante y la solidaridad entre territorios vecinos, más allá de las diferencias ideológicas de sus líderes. El buen rollo, la complicidad y la contundente defensa de sus comunidades fueron aplaudidos por el público que vieron, por fin, que hay otras formas de hacer política, alejadas de las trincheras y las banderas. La intervención del alcalde de Oporto, Rui Moreira, fue sencillamente brillante. El Noroeste no se puede entender sin en el Norte de Portugal, territorio amigo, hermano, y Moreira se convirtió en un impagable embajador de esta idea. La atronadora ovación que recibió fue justa y necesaria. Muito obrigado alcalde!

En el Foro se escucharon múltiples demandas –infraestructuras, energía, agro, industria…– del que nuestros gobernantes deberían tomar buena nota. En el suplemento especial de 32 páginas dimos cuenta de ellas. Sin embargo, por encima de todas ellas hubo una que sobrevoló todas las intervenciones y que en realidad no iban dirigidas a las administraciones, sino a nosotros mismos. La necesidad del orgullo, de la autoestima, de creérnoslos. Porque en el Noroeste, y particularmente en Galicia, se trabaja mucho y se trabaja muy bien. No tenemos nada que envidiar a otros territorios. No seremos más, aunque en determinados sectores sí lo seamos, pero tampoco menos. En realidad, somos un país de éxito. Y ya que otros nos racanean los elogios, no seamos tan tontos de no decirlo. Sin vanidad, pero sin complejos. Porque modestia y orgullo de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que valemos, no están reñidos.

¡Buen finde!

P. D. Y hablando de orgullo, permitidme unas pocas palabras para hablar de mi equipo. Sé que el periodista no debe ser noticia, pero contar con profesionales como los que tengo el honor de dirigir (no daré nombres, porque me puede pasar como en la entrega de los Goya) es un lujazo. Su trabajo –tanto de la redacción como de la parte tecnológica y protocolo– durante una jornada eterna y durísima fue impecable. Admirable. Como dice la canción, sin ellos no soy nada. Gracias chic@s.

