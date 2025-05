Os nosos en New York

El poeta guardés Francisco Álvarez Koki, (abajo, 2º izda) en la presentación de sus libros Hijos de la luz y la luna y Sombra de luna en New York. / FdV

Hoy os traemos poesía de los nuestros en las afueras, en este caso de Vigo y A Guarda. Ahí veis, arriba, al poeta guardés Francisco Álvarez Koki (abajo, 2º izda.) presentando hace unos días en New York (Terraza 7 de Quens) sus libros Hijos de la luz y la luna y Sombra de luna. Abajo, al vigués Marcos de la Fuente, que también veis en la presentación de Koki, en una de las jornadas de su IX Festival Kerouac de Poesía en New York. Los nuestros, dando luz en N.Y.

El vigués Marcos de la Fuente, en una de las jornadas del IX Festival Kerouac de Poesía en New York / FdV

Elba Pedrosa se mete en el crimen... de la TVG

Esta muller ten o formigillo, non ten acougo. Hablo de la periodista Elba Pedrosa, que tanto he visto en formato musical girando con Álvaro Iglesias con Des a Mar, como presentando sus libros, participando como finalista en un certamen poético gallego, coordinando formatos en televisión... en fin, que esta periodista y bailarina nacida en Tenerife pero de Vigo de toda la vida es una exhalación, un compendio de posibilidades. Y ahora, lo siento, tengo que decirlo, se ha metido en el mundo del crimen. No miento, es la presentadora de un nuevo programa para la TVG de la productora Tex45, Desafíos criminais, los domingos a las 21.55: un docushow de investigación que aborda 13 casos de crímenes ocurridos en Galicia. Digo que es un compendio de posibilidades salvo cuando conduce: un día me trajo a Vigo de un acto en Mondariz Balneario, se metió por un supuesto atajo y acabamos en sabe Dios donde, aunque llegar, llegamos. Dos urbanitas atajando por el rural son dos almas perdidas en la niebla del trasmundo galaico.

A Bruno Álvarez, del Santo Tomé, ganador del Xurxo Lobato de fotografía

¡A ver, Bruno Álvarez Giménez, antes de nada felicidades! Me comunica mi admirado Xurxo Lobato, coincidente conmigo desde las guerras de los años 80 en multitud de lides siempre él armado con su cámara, que te has llevado el primer premio del XX concurso de fotografía que lleva su nombre y organiza la Asociación de Amigos del Instituto Monelos. Ya sé que tienes 18 tacos, que estás en el IES Santo Tomé de Freixeiro de Vigo y que presentaste una foto bajo el título «Marcado». Enhorabuena por tu fotográfico «touch». Aquí, de nuestra zona, quedaron finalistas Adriana Navarro Delgado, del IES Pedro Floriani de Redondela, y Claudia Comesaña Granja, de la Escola de Imaxe e Son de Vigo. Muy bien a todos por estar ahí.