Un presupuesto que abandona el futuro: lo que no están haciendo

Los presupuestos públicos no son sólo una suma de cifras. Son una declaración política. Nos dicen en qué piensa un gobierno, a qué le da prioridad y, sobre todo, qué está dispuesto a dejar de hacer. Y al analizar los datos del presupuesto de gastos del Concello para 2024, comparándolos con los de 2022, la conclusión es demoledora: nuestros representantes han renunciado a planificar el futuro del municipio.

En 2022, el presupuesto ascendía a 19,6 millones de euros. En 2024, ha caído hasta los 16,8 millones. Esta bajada del 14% sería asumible si viniese acompañada de eficiencia, contención bien explicada o un nuevo enfoque estratégico. Pero no es el caso. Lo que ha hecho el Concello es reducir radicalmente las inversiones reales (infraestructuras, mejoras, equipamiento…) y destinar más recursos a cubrir lo básico y, sorprendentemente, a pagar más intereses de deuda.

¿Cómo se explica que se invierta un 90% menos? La inversión real, que en 2022 superaba los 4,7 millones de euros, se ha desplomado a 476.580 € en 2024. Es decir: se ha recortado el 90% del músculo inversor del Concello. Las transferencias de capital también desaparecen prácticamente. Mientras tanto, los gastos financieros (pagos de intereses y deuda) se multiplican por siete: de 34.000 € a casi 275.000 €. En resumen: invertimos mucho menos y pagamos mucho más por la deuda. No solo se gestiona con una lógica de subsistencia: además se hace peor y más caro.

Lo más preocupante no son solo las cifras, sino el silencio. Desde el Concello ya nos tienen acostumbrados a que, si queremos saber algo de la gestión local, tenemos que leer el DOG, el BOE o los boletines de la Diputación. Lo que debería ser explicado y debatido con claridad se esconde bajo el peso del papeleo institucional. No hay comparecencias, no hay pedagogía política, no hay voluntad de transparencia. Esta actitud no es neutra: es política. Porque no rendir cuentas también es una forma de gobernar. Una forma que dice: «Decidimos por ti, y si no estás de acuerdo, búscalo en el boletín».

Gobernar sin ambición es también una decisión. El presupuesto de 2024 del Concello muestra una renuncia deliberada a construir nada nuevo. No hay proyectos transformadores. No hay inversión pública que dinamice el municipio. No hay apuesta por sectores estratégicos ni mejora de servicios a medio plazo. Se paga la rutina, se mantiene lo justo y se ignora todo lo que suponga sembrar futuro. Y mientras tanto, la ciudadanía ve cómo pasan los años sin avances reales, sin mejora urbana, sin planes integrales. Solo administración básica y promesas en período electoral. Pero gobernar no puede ser simplemente gestionar papeles. Gobernar es tener visión, es liderar, es asumir riesgos en favor del bien común.

Un llamamiento a la responsabilidad. Los ciudadanos merecemos un Concello que esté a la altura. Que informe. Que rinda cuentas. Que invierta con cabeza. Que escuche. Que actúe. Este presupuesto no es técnico ni inevitable: es profundamente político. Y dice mucho más por lo que no hace que por lo que financia.

El rumbo está torcido, y no parece que nadie tenga prisa por enderezarlo.