La familia Suárez del bar León / FdV

No solo llenó Fernando Ferreira en la presentación hace unos días de su libro «Entre café, espuma y confidencias. El bar León y su entorno. Memorias de un barrio vigués mediado el siglo XX» en la Escola de Artes e Oficios sino que quedaron decenas de personas fuera y ahora su editor, el Instituto de Estudios Vigueses, repite presentación este jueves, 19,30, en su sede de Cánovas del Castillo 2-2º. Ferreira, a quien veis en medio de blanco, hace un recorrido por ese micromundo alrededor del bar León de su infancia, con eje en los 3 hermanos propietarios que lo abrieron en 1953, los Suárez Balbuena, y ahí tenéis a la familia heredera de su apellido que asistió al acto

Un funeral, hoy, por Luis Alcántara en Fátima

Hablé con Carmen Alcántara, nuestra Mucha, aquella que desde 1983 se encargó de que todo funcionara con precisión en el teatro García Barbón (hoy Afundación). A Mucha los ojos le lloran por una afección que no le resuelven pero le lloran más cada vez que recuerda que se fue su hijo, ya hace 3 años, Luis Alcántara, por el que, aviso, hoy martes se celebran funerales a la 1 de la tarde, en la Iglesia de Fátima. Mucha, que sigue aquí con nosotros, dejó una huella fantástica de su paso por Caixavigo-Caixanova, desde 1972 en las cocinas de sus diversos centros y desde 1983 en el teatro, y su hijo Luis dejó otra de no menor envergadura pero en terrenos como publicista, de las artes... y en realidad por su imaginación, inventiva, capacidad literaria y sobre todo una cordialidad que con su muerte inesperada dejó a incontables amigos en duelo. Hoy, su funeral.

También hablamos de boxeo porque Juan Carlos Areal lo merece por su esfuerzo

Hablo con Gemma Amoedo, la hija de aquel Paco Amoedo que se nos fue el pasado año, formador de púgiles, referencia en el deporte vigués y a nivel nacional y nombrado Vigués Distinguido en 2023. Admiro a Gemma como entrenadora de fitness y de boxeo —un día le pediré unos guantes para aprender las bases—, y bien contenta que estaba ayer porque Juan Carlos Areal, del Rebouras Team, se proclamó campeón gallego neoprofesional en una velada el sábado en Gondomar: la Flowfight II, organizada por Flow Fight. Ocho combates de boxeo olímpico, entre los que el de Juan Carlos, galardonado en la Gala del Deporte de Vigo como el mejor boxeador, destacó por su triunfo por KO en el primer asalto. Su próximo combate será su paso a profesional. Un momento crucial en su carrera.

¡Vaya éxito la Mondra en su actuación en la Redondela choqueira!

¡Y vaya exitazo la actuación en Redondela de Gurruchaga y la Orquesta Mondragón! Lleno hasta la bandera en la carpa, le gente por la carretera... algún redondelano me dijo que no se recordaba nada igual en una Fiesta del Choco. En la actuación, Gurruchaga llevó a un invitado especial que deslumbró no solo por su actuación, sino por el traje de Elvis que llevaba, encargado en New York: el vigués Antonio Barros, que destaca en el mundo de la moda pero tiene entre sus ocios artísticos su admiración por la Mondra y, junto a Gurruchaga, a Elvis. Y lo lleva a la fiesta de San Isidro, el 15 de mayo.