Orígenes del campus universitario de Vigo

La superficie inicial a partir de la cual se construyó el Colegio Universitario de Vigo (CUVI) en Lagoas-Marcosende ascendió a 176.000 m2 y fue donada por acuerdo plenario del Concello de Vigo del 21/11/1974 (escritura notarial del 18/5/1976). En dicha parcela se edificó el denominado CUVI (16.000 m2 dedicados a edificios docentes, de investigación y servicios comunes). La obra, ejecutada entre junio de 1976 y septiembre de 1977, fue sufragada por la Caja de Ahorros Municipal de Vigo por importe de 568.037.737 pesetas. Posteriormente, por otro acuerdo plenario del 29/4/1977 (escritura notarial de 13/3/1979) se aumentaba en otros 124.000 m2 con objeto de incrementar los aparcamientos y las zonas deportivas, verdes y peatonales.

Si bien al principio el CUVI fue un centro adscrito a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en 1981 se convirtió en un centro integrado, lo que implicaba que su financiación (personal y mantenimiento) estaba incluida dentro de los Presupuestos Generales de la USC.

El 1/6/1989 el Consello de la Xunta reunido por primera vez en la ciudad de Vigo tomaba la decisión de adquirir el CUVI. El coste se cifró en 600 millones de pesetas (300 millones en la primera entrega y 100 en tres anualidades). Dicha operación, llevada a cabo de forma directa entre la Xunta de Galicia y la dirección de la Caja de Ahorros de Vigo el 25/1/1990, no contó con la intervención de la recién creada UVigo, que tuvo que sufragarla totalmente a costa de sus propios presupuestos a lo largo de sus primeros años.

Por otra parte, el futuro desarrollo del Campus de Lagoas-Marcosende se vio condicionado por un convenio firmado entre la USC y la Alcaldía de Vigo el 5/6/1985, por el cual «el Ayuntamiento se compromete a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en trámite, terrenos para la expansión del Campus Universitario de Vigo. De tal forma, que cuando la universidad haga una demanda concreta, el Ayuntamiento hará la cesión de los mismos». La superficie estimada era de 643.215 m2 que, en 1988, se encontraba sin urbanizar, excepto las parcelas relacionadas con el CUVI, la ETS de Ingenieros Industriales y la zona deportiva.

Posteriormente, el Pleno Municipal del 7/6/1991 aprobaba la expropiación de 300.425 m2, aunque sólo el 10,4% era de propiedad municipal. No obstante, una vez que el expediente de expropiación estuvo sometido a información pública, el proceso se complicó y no llegó a buen término porque la Consellería de Ordenación del Territorio publicó un Decreto (18/9/1991) por el que se suspendía la adaptación del PXOU a la Ley del Suelo de Galicia, lo que implicaba no sólo la paralización de las obras de los edificios proyectados y en construcción, sino también el proyecto de urbanización del Campus. Ante este hecho, el Concello de Vigo propuso, en sesión del 31/9/1991, declarar el proyecto de actuación urbanística del Campus de interés social, asumiendo los informes de la comunidad universitaria en el sentido de que la falta de infraestructuras adecuadas obstaculizaría el desarrollo del campus vigués. Como medida excepcional esta declaración fue remitida por el Concello de Vigo a la Xunta de Galicia.

Finalmente, la modificación del PXOU para la recalificación de los citados terrenos fue aprobada en el pleno municipal del 5/2/1992. De esta forma, los terrenos perdían la calificación de especial protección de masas forestales, pasando de no urbanizables a urbanizables. Así pues, se pudo comenzar el proceso de expropiación que duró veinte años, pues muchas parcelas seguían siendo propiedad privada, por lo que se requirió abundantes negociaciones previas antes de proceder a su expropiación que, una vez concluidas, el Concello tenía que practicar la inscripción registral a su nombre para su cesión posterior a la UVigo.

Por todo lo expuesto, por circunstancias ajenas a la propia institución, la UVigo tuvo grandes inconvenientes para su despegue ante la carencia real de terrenos para ubicar las nuevas edificaciones que aliviarían, en cierta medida, sus problemas de masificación y falta de instalaciones. Los largos y complejos trámites burocráticos relacionados con el cambio de calificación de los terrenos, así como con los implicados en las expropiaciones, condicionaron su inicial desarrollo. Por este motivo, no se pudo llevar a cabo un proyecto de actuación urbanística global que hubiera evitado que se fuese edificando en función del terreno disponible.

La ausencia total de un sistema de abastecimiento y saneamiento de aguas fue otro de los problemas que se tuvo que resolver. Además, las sequías ambientales en algunas épocas del año recomendaban realizar estudios de prospección para conocer las disponibilidades hidráulicas de la zona.

El primer centro, después del CUVI, que se construyó en la zona de Lagoas-Marcosende fue la ETS de Ingenieros Industriales. La Fundación Barrié de la Maza financió la obra que ascendió a 2052 millones de pesetas. Dicha cantidad comprendía la construcción, en una superficie total de 14.657 m2, del centro (espacios docentes, de investigación y servicios generales), aparcamiento, así como equipamientos y material de laboratorio. Las primeras clases lectivas se impartieron en el curso 1983/1984 y, posteriormente, se llevó a cabo una ampliación (2.400 m2) que se inició el 19/2/1994.