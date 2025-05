El hombre del año

Anoche mientras volvía a casa escuchaba una de esas repetitivas tertulias donde los radiopredicadores descifran, justifican y solucionan todos los males que asolan al Real Madrid y al Barcelona. Y en medio del debate (o lo que sea) varios proclamaron que Hansi Flick era «sin ninguna duda» el hombre de la temporada por el cambio que había provocado en unos pocos meses en el banquillo de Montjuic. Ya se sabe que aquello que sucede lejos del puente aéreo no existe y que por eso es noticia que llueva mucho en Madrid o que haya un problema con el Cercanías en Barcelona. Con el fútbol sucede de manera abrumadora. Lo pensaba mientras aparcaba el coche: lo que ha hecho Flick es una broma comparado con lo de Giráldez en el Celta. Comparen los medios que uno y otro han tenido para transformar a sus equipos. Sin restarle el evidente mérito al alemán, al final disponía de un presupuesto de casi mil millones que ha sabido utilizar con criterio y por si fuera poco el señor fútbol le ha regalado un ángel de diecisiete años que, si nada se tuerce, va camino de ese Olimpo en el que solo dejan entrar a lo elegidos y en cuya cúspide siempre estará Maradona. En Vigo, Claudio lleva camino de Europa a una cuadrilla formada por un par de desheredados de la fortuna y una colección de futbolistas que hace tres tardes estaban pegándose por los campos de Primera Federación. Ha encontrado recursos donde casi nadie veía otra cosa que un futuro en la Segunda portuguesa y no puede ser casualidad o suerte que le valga y encuentre utilidad a todo lo que tiene a mano. El sábado su Celta regaló otra tarde para el recuerdo, una victoria sobre el Sevilla después de quedarse todo el segundo tiempo con un futbolista menos. Otro se hubiese metido en la cueva a esperar a que escampara, pero Claudio lanzó a los suyos en busca de otro triunfo con un plan claro sobre cómo sacar adelante ese compromiso y Balaídos respondió con un ataque de locura. No recuerdo una conexión como la que hoy se vive en Vigo con el equipo y un grado de compromiso como el que ofrece este equipo cada semana. Tenemos la suerte de vivir este tiempo porque envejeceremos echándolo de menos. Es un cuento de hadas que se repite cada semana y que hubiera sido imposible si a Marián no se le aparece Claudio hace ahora un año. El hombre del año del fútbol español…y de largo. Tiene un novelón esta temporada del Celta. Hay una frase que se repite mucho y se lee especialmente en redes sociales: «no somos conscientes de….». Pues claro que lo somos.

La canción del granito y la lava: el Orbe Zendal llega vivo a Islandia

Ardió el pabellón de Porriño como nunca. El pueblo acudió a la llamada y convirtieron el recinto en una olla donde metieron a las islandesas del Valur con la intención de hacer un guiso. El plato salió a medias porque el empate deja la final de la EHF European Cup en el aire aunque con cierto favoritismo para las nórdicas. Pero para siempre quedará lo vivido, la tarde única, histórica, antológica que hace justicia al buen trabajo que llevan haciendo en ese club desde hace mucho tiempo. Hay una semana aún para soñar por delante y luego un partido para hacer realidad ese sueño. Ojalá se dé.

El alma viguesa del Palma Futsal

El mundo es de los aventureros. Eso puede gritarlo bien alto Martín López, que cuando tenía poco más de veinte años aceptó un ofrecimiento para irse a Palma de Mallorca a hacer unas prácticas junto a Tomás de Dios en el Palma Futsal (aún no se llamaba así). Era un equipo de la élite, pero todavía modesto. Las prácticas duraron más de la cuenta y después llegó una llamada con una oferta de trabajo. Hizo el petate y salió para allá. Desde entonces Martín ha vivido desde dentro la explosión de ese equipo que ha sumado tres Champions consecutivas. Director del área social,delegado y coordinador del primer equipo, le señalan como uno de los responsables de la explosión de ese club. Orgullo de paisano.

El delantero miope

Joop Van Daele tiene un historión. El único futbolista con gafas capaz de marcar uno de los goles más importantes de la vida de su club, el Feyenoord. Fue un miope al que nadie imaginaba llegando a la élite, entre todas cosas, por su incapacidad de jugar sin la ayuda de sus anteojos. Y aún así, desarrolló una carrera que encontró su momento de máxima gloria en la final de la Copa Intercontinental que los holandeses jugaron contra Estudiantes de la Plata. Y en aquel partido pasaron más cosas que contamos en la historia irrepetible de la semana. Van Daele murió esta semana a los 77 años y era el momento de cumplir nuestra costumbre de despedir a la gente de la mejor manera posible.

Disfruten de esta semana intensa. Si los dioses son benévolos, el lunes podríamos reencontrarnos con el Celta ya clasificado para Europa. A mí las cuentas me salen.