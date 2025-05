Transparencia y luz sobre el apagón

Dos personas pasean a su perro en una calle de Ourense / Brais Lorenzo

FARO DE VIGO. 5 de diciembre de 2021. Frase de la entrevista de Julio Pérez, jefe de la sección de Economía, a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España (REE). «En España nunca ha habido un gran apagón, ni lo va a haber. Como somos una isla eléctrica, hemos tenido que hacernos autosuficientes».

28 de abril de 2025. 12.33 horas. Un apagón deja sin suministro eléctrico a toda la península ibérica. La caída del flujo mantiene al país paralizado durante más de 16 horas.

30 de abril de 2025. Beatriz Corredor, tras dos días de silencio, asegura que en Red Eléctrica «nada falló» y regala otro vaticinio: «No volverá a ocurrir, hemos aprendido».

La hemeroteca, que no deja de ser el relato de lo que con el paso del tiempo estudiarán los alumnos en los libros de historia, tiene estas cosas, hallazgos que producen sonrojo.

Porque que la cuarta economía del euro haya sufrido un apagón de las dimensiones del pasado 28 de abril, más allá de consideraciones técnicas todavía por dilucidar, debería hacer reflexionar a las autoridades competentes en la materia sobre las supuestas fortalezas y las debilidades del país. Sobre la vulnerabilidad de un sistema que, como vemos en las declaraciones rotundas de Corredor en 2021, se nos vendió como imbatible y que tiene su evidente fragilidad.

«Dos semanas después del ‘blackout’, no se conocen las causas. Y seguramente la respuesta tardará en llegar dada la inmensa complejidad de la materia»

Dos semanas después del blackout, no se conocen las causas. Y seguramente la respuesta tardará mucho tiempo en llegar dada la inmensa complejidad de la materia —partiendo del análisis de cientos de millones de datos— y el conjunto de actores —públicos y privados, nacionales e internacionales— que están implicados en la investigación. Aunque el deporte político nacional es buscar culpables y ponerle nombre, lo probable es que quizá no haya un único responsable, más allá de la impericia y la ligereza verbal de la propia Corredor, cuyo puesto está en el aire. Que el Gobierno no haya salido en tromba a defender su gestión, si es que la hubo, que esté manteniendo una distancia higiénica, son los síntomas más claros de que su silla se tambalea. Además, el propio Pedro Sánchez, un maestro en la estrategia de comunicación y en el uso de los tiempos que falló con estrépito en las horas siguientes al apagón, ha prometido cambios y parece lógico pensar que esa mudanza apunta a la esfera de lo público. Y Corredor preside REE por decisión de Sánchez. La frialdad transmitida por Sánchez hace que desde hace días a Corredor se le haya puesto cara de chivo expiatorio. La cuestión es si con su destitución se resolvería el problema de fondo o estaríamos solo ante un cortafuegos.

A la espera de conocer la verdadera causa del apagón, sí caben extraer unas cuantas lecciones sobre el asunto. La primera, como decimos, fue la nefasta política de comunicación que diseñó La Moncloa. En una situación crítica la falta de reacción oficial dio pábulo a extravagantes teorías, fake news, bulos y disparates varios. La ausencia de transparencia contribuyó a dar todavía más oscuridad a lo que estaba pasando, aunque la ciudadanía, una vez más, mostró una serenidad y un aplomo ejemplares. La sociedad actuó con una madurez encomiable pese al trato infantil que le depararon las autoridades.

La segunda lectura nos recuerda que en los momentos más duros siempre aparecen las voces que -sin un solo dato que sustente su argumentario— tratan de sacar partido del río revuelto. Las más estentóreas, las conspiranoicas (la venganza de Elon Musk o el ciberataque bielorruso fueron dos de las más llamativas). Otras —no pocas directa o indirectamente vinculadas al sector energético que maneja un poderoso lobby— no desperdiciaron la ocasión para arremeter contra los supuestos efectos nefastos de las fuentes renovables, contra los perjuicios de la lucha contra el cambio climático y, de paso, a apelar a las nucleares como una formidable red de seguridad que nos hubiera blindado de la catástrofe energética.

Si admitimos que en el sistema eléctrico, como en cualquier otro de esa dimensión, el riesgo cero es una quimera—como ha quedado patente con el apagón—, pensemos también en los hipotéticos riesgos aparejados a las nucleares. Este es un debate ciudadano más pertinente ahora que nunca: qué riesgos estamos dispuestos a asumir y a qué coste. No se trata de alimentar una distopía apocalíptica, para ese empeño ya sobran voluntarios, sino de afrontar un debate sin demagogia ni apriorismos. Con rigor. Sin dobleces. Porque escuchar manifestaciones como “nuclear sí, por supuesto, pero no en mi territorio” delatan, en el mejor de los casos, una sospechosa desconfianza.

La reacción política ha sido, una vez más, de manual. La polarización encontró un campo abonado para lucir sus peores galas: de un lado, una defensa incondicional, acrítica, del Gobierno, apuntando a factores externos —las siempre voraces eléctricas; de otro, un ataque a tumba abierta a una gestión negligente, bochornosa de Sánchez, que debe dimitir. Nada nuevo. Ya lo vivimos en la pandemia.

Y la tercera lectura apunta a la obligación que tienen los gobernantes de ser transparentes en los asuntos que afectan de forma tan directa y decisiva a los ciudadanos. En el apagón ha habido una falta de claridad, una ausencia de comunicación clamorosas. Es cierto que una mayoría de ciudadanos tienen dificultades para entender la factura doméstica de la luz, pero también lo es que una sociedad democrática exige a sus gobernantes que le ofrezcan, con espíritu didáctico, sin crípticos tecnicismos, información que aporte los datos fundamentales. Exige una investigación a fondo. Con consecuencias.

En este sentido, los medios de comunicación también deberemos hacer nuestros deberes y ser más divulgativos y autoexigentes. Si los ciudadanos no disponen de información de calidad —mucho mejor si procede de expertos—, es imposible pedirles que entiendan. Al margen de la complejidad del asunto —como es el caso del sistema eléctrico— tienen todo el derecho a saber. Y los gobernantes el deber de informar. Y tomar decisiones. Porque una cosa es la complejidad y otra bien diferente la opacidad.

La falta de información veraz alimenta el ruido y la manipulación, aviva los prejuicios, fomenta la sensación de engaño, oculta los hechos y deteriora la necesidad de verdad. El fin último nunca e la búsqueda de la verdad, sino de culpables. Y una sociedad desinformada, manipulada, prejuiciosa e instalada en el engaño es cualquier cosa menos una sociedad democráticamente sana.

