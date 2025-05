O papa progresista

A primeira vez que se pronunciou a frase «Habemus papam!» foi en 1417, durante o Concilio de Constanza, no medio do Cisma de Occidente. A Igrexa católica estaba profundamente dividida tras o nomeamento de Urbano VI como papa, o que levou á elección do antipapa Clemente VII. Unha guerra de poder que supuxo unha quebra na cohesión da Igrexa católica en Europa. A elección de Martín V como único papa lexímito marcou o final da fractura. A expresión latina completa que pronuncia o cardenal protodiácono desde o balcón central da Basílica de San Pedro para anunciar o novo pontífice é «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam», que significa «Anúnciolles unha grande alegría: temos papa».

Unha fórmula que no século XV simbolizou a restauración da unidade na Igrexa. Inclúe o nome de nacemento do escollido, o seu apelido e o nome pontificio. O nome auténtico de León XIV é Robert Prebost. Malia que hai só uns días desde a fumata branca, xa existe literatura dabondo arredor dos motivos da escolla de León coma nome pontificio. Mesmo xa se buscou un nexo de relación entre Robert Prevost, Jorge Bergoglio e San Francisco de Asís, de onde Bergoglio tomou o seu nome. As crónicas contan que León foi o amigo leal de Francisco de Asís e que esta elección simboliza o espírito continuísta, en termos dunha Igrexa aberta e progresista.

É tan paradoxal o emprego do termo progresista neste contexto, que cada vez que o escoito ou leo nos medios sinto unha sacudida. Confeso que me resulta fascinante a posta en escena. A votación secreta na Capela Sixtina, as fumatas negras que preceden á branca ante a expectación dos milleiros de fieis que aguantan as lágrimas na Praza de San Pedro, o convite que se fai ao elixido para entrar na Sala das Bágoas, onde agarda a vestimenta papal preparada desde hai días, lugar en que atopará tres sotanas brancas, catro sobrepeliz, unha muceta morada e unha estola púrpura con bordados dourados. Tamén ten ao seu dispor zapatos de varios números, unha faixa, un cordón e unha cruz. Tras escoller a súa vestimenta e desafogarse na sala, recibe unha homenaxe dos cardeais. É o momento previo a ser presentado ao mundo polo protodiacono no balcón da basílica, para dirixir unhas palabras aos presentes e impartir a bendición urbi et orbi.

O balcón, segundos antes da aparición do papa, semella unha vulva. A imaxe é espectacular. As cortinas vermellísimas deixando á vista un triángulo que é unha porta, os segundos desde que abren ata que o pontífice asoma lentamente, ese alumamento, esa descuberta ao mundo, é unha sorte de parto. Iso si, a presenza da muller é inexistente. Un espazo que nos está vedado, onde seguimos sendo consideradas inferiores e, polo tanto, sen ningún dereito á participación na toma de decisións. U-lo progresismo? Non son suficientes as mensaxes de inclusión e xustiza social, unhas máis tímidas ca outras en función de quen sexa o pontífice. As estruturas de poder dentro da Igrexa son masculinas, xerárquicas, ancoradas en tradicións cunha posta en escena profundamente sedutora a nivel estético, mais que exclúen á metade da humanidade. Esa mesma metade da humanidade que logo sufrimos as súas opinións en materia de dereitos reprodutivos.

Señores con poder establecendo un criterio no que ten que ver cos nosos corpos. O mesmo acontece coma comunidade LGTBIQ+. Por iso, mentres observo con abraio as imaxes do nomeamento e o desfile da Garda Suíza —o corpo militar máis antigo do mundo, con máis de cincocentos anos servindo de garda e protección ao papa e ao Vaticano— vestidos coa súa indumentaria colorista, inspirada nun dos frescos de Rafael, e onde predominan o azul, vermello e amarelo, cores características da familia Medici, murmuro: Mon Dieu!