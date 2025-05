MAGA y León XIV

La elección del primer papa estadounidense, que ha tomado por nombre León XIV, podría ser interpretado como un gesto hacia el país norteamericano que lidera ahora Donald Trump. Pero las razones vaticanas siempre suelen ser más complejas. El pontífice, que tiene la doble nacionalidad (es también ciudadano de Perú), dijo algunas palabras en español mientras pronunciaba su primer discurso y, según sus pasadas intervenciones en las redes sociales (ahora ni los clérigos se libran de esta evaluación retrospectiva), no parece ver con buenos ojos las políticas migratorias de esta Administración. Hasta criticó a JD Vance retuiteando un titular del National Catholic Reporter que recordaba que Jesús no nos pide que prioricemos el amor por los miembros de nuestras comunidades frente a otros grupos foráneos, a propósito de unas declaraciones que el vicepresidente hizo en Fox News.

Trump ha saludado la elección de Robert Prevost con entusiasmo. Las opiniones expresadas por el entonces cardenal carecen de importancia para él. ¿Acaso no tiene un vicepresidente que, antes de convertirse en el trumpista más devoto, manifestaba públicamente su temor a que el magnate se convirtiera en un “Hitler americano”? Para el presidente republicano lo importante es lo que se puede hacer a partir de ahora (lo que se puede hacer por él a partir de ahora). Quizás piensa que haber nacido en Estados Unidos ya es suficiente. Pero algunas de las figuras destacadas de MAGA no comparten ese optimismo. La activista Laura Loomer, por ejemplo, cree que León XIV, siguiendo la línea de su predecesor, será una “marioneta marxista” que aboga por las fronteras abiertas. Algo similar piensa Steve Bannon, que predice “fricciones” entre el nuevo líder de la Iglesia Católica y el gobernante estadounidense.

Pero ¿cuáles son esos asuntos que preocupan tanto al nuevo obispo de Roma que, según algunos miembros de la derecha alternativa, no puede ser más que un progresista radical? La inmigración. El tratamiento que se le da a los inmigrantes. La deshumanización del extranjero. La retórica xenófoba. Y el medio ambiente. La conservación y protección de los paisajes naturales. El respeto hacia el Planeta Tierra. Porque su visión sobre el aborto, la homosexualidad y la eutanasia, en coherencia con la doctrina católica, es similar a la de los conservadores protestantes que apoyan a Trump. Que el catolicismo parezca presentarse como una fuerza de resistencia a la ola reaccionaria no deja de ser una paradoja de nuestros tiempos que ilustra muy bien hasta dónde son capaces de llegar aquellos que se proclaman más papistas que el papa.

Sí, es un papa estadounidense, pero un determinado tipo de estadounidense. Un estadounidense que no es nativista, que ha viajado a otros lugares del mundo y conocido otros pueblos, que habla otros idiomas y se ha inmerso en otras culturas. Un estadounidense que encarna bastante bien el significado de la palabra católico: universal. Un misionero agustino con el espíritu cosmopolita que poseían algunos de los Padres Fundadores. Un hombre de Chicago consciente de sus orígenes que no reniega de ellos. Ese es el tipo de estadounidense que ahora aquí los reaccionarios del movimiento MAGA detestan. Aunque su pontificado acaba de empezar y no sabemos cómo Prevost ejercerá su liderazgo, no parece una mala señal que los fanáticos lo vean como una amenaza.