Alberto Conde, eclecticismo e innovación constante

É difícil encasillar a Alberto Conde nunha única tendencia ou estilo de jazz. A súa música abarca e fusiona correntes diversas, dando como resultado unha amalgama única cun selo persoal inconfundible. Hai uns días tiven o privilexio de asistir ao concerto de Alberto con Steve Brown & Atlantic Bridge Trio no Vitrubia Cafe de Vigo, e debo recoñecer que, como en cada unha das súas actuacións, a súa capacidade para sorprenderme nunca deixou de abraiarme. Nesta ocasión, o recital, case monográfico, converteuse nunha homenaxe ao jazz branco de Nova York, un xénero que o seu mestre Steve Brown profesa con mestría.

O máis interesante deste músico, que ten unha rigorosa formación clásica, é que comezou os seus estudos no Conservatorio de Música de Ourense, onde obtivo o título profesional de guitarra clásica. Desde os seus primeiros pasos, mostrou un espírito innovador, como o demostra a súa audaz actuación no concerto de fin de carreira, onde presentouse co un percusionista coas pezas do repertorio requirido, desafiando as convencións académicas e demostrando xa o seu espírito creativo e unhas preferencias musicais claramente definidas.

A súa inmersión no jazz comezou nos seminarios de Banyoles, en Xirona, onde recibiu formación de figuras icónicas como Thad Jones, Chuck Israels e Steve Brown. A súa posterior viaxe aos Estados Unidos marcou un punto de inflexión na súa carreira: abandonou a guitarra e adoptou o piano como o seu principal medio de expresión musical, perfeccionando o seu estilo de jazz.

En canto ao seu papel como autor, non podemos falar dun só Alberto Conde, senón dun creador cuxa carreira abrangue unha diversidade de estilos musicais, tratamentos formais e harmonías que van dende o popular e o clásico ata a atonalidade e outros recursos de vangarda. Nas súas composicións pódense ver guiños a grandes autores como J. S. Bach, Villa-Lobos e Ravel, entre outros.

Quizais a mellor maneira de comprender a amplitude da súa proposta como compositor sexa a través da súa extensa discografía, que comeza con Baio Ensamble (1995) e se estende ata a súa obra máis recente, Corriente del Golfo (2023). Non obstante, hai pezas que non están incluídas na súa discografía pero que son fundamentais na súa evolución artística, como a súa suite sinfónica Sonidos de Bitácora, escrita para orquestra, guitarra e gaita gallega, onde desprega unha serie de efectos sonoros e atonalidades completamente orixinais e vangardistas.

O concerto de Vigo contou cun trío de virtuosos. Steve Brown brillou especialmente en Isla’s Melody, unha obra composta polo seu fillo Miles e dedicada á súa neta, executada con sensibilidade e precisión. A súa interpretación de Blues for Joaquin e Listen to Your Heart, de Gerry Niewood, demostrou a súa arte e a súa conexión co grupo.

O contrabaixista Kin García, profesor no Conservatorio Superior da Coruña, deslumbrou coa súa habilidade en pezas como Balada para Manuel e Ventilation, mentres que o batería Miguel Cabana achegou unha base rítmica impecable, facendo gala do seu talento en solos electrizantes durante Jet Stream e Blues for Joaquin entre outros.

O público entregado e entusiasta gozou dunha noite memorable, onde a xenialidade de Alberto Conde e a súa banda confirmou unha vez máis a súa posición como unha das figuras máis innovadoras do jazz contemporáneo.