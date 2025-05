Retratos augustos, Cipriano Jiménez / Augusto Rodríguez

Cipriano Jiménez. Médico Psiquiatra, Psicanalista e escritor. Director Xeral de Fundación Menela; Socio de Honra da Federación Autismo Galicia; Director da revista Maremagnum; Vigués Distinguido; Membro do Instituto de Estudios Vigueses, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, da Fundación Sálvora, de NÓS, Produtora Cinematográfica Galega e da Asociación Cultural Pertenza, a través da cal xestionou en Nova York a exposición do Pergamiño Vindel en Vigo. Colaborador en revistas científicas, culturais e en Faro da Cultura e Faro de Vigo. Comprometido coa sociedade galega a través das súas actividades profesionais, asociativas e culturais. Fixo doazóns o Museo do Pobo Galego e conseguiu que os «Debuxos de negros de Castelao», formen parte e sexan expostos no Museo de Pontevedra. Home cordial.

Los eurofans se dan cita hoy en el Plaff

¡Habemus papam! No sé si este grito de júbilo que se dio ayer en Roma para millones de cristianos le importará algo a Xavi Abad, DJ Xavi PetardPop y al equipo del pub Plaff de Vigo donde tantas copas he tomado con perdón en tiempos anteriores, el local en donde se vive Eurovisión de la manera más ferviente de Galicia. Lo que sí me cuenta Xavi Abad es que, como es habitual, se proyectará la final del festival el día 17 de mayo en un ambiente eurofán único y que siempre se llena hasta la bandera. Pero este año no se queda ahí la cosa, sino que lo celebrarán desde una semana antes, con una gran fiesta previa el 10 de mayo, este sábado, en una nueva edición de las Eurovisión PetardPop Parties. Por estas fiestas ya han pasado cantantes como Lucía Pérez, Anabel Conde, Suzy Guerra, Eva Santama’ ría, Brequette, Nicki French y Aiko y Karmento muy recientemente. La actuación en el ¡Plaff! será a las 23:00 y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Laura Marino, una cantautora ponteareana de 24 años en el mar bravío de la canción

Yo me imagino esa etapa de tan difícil lucha en que una artista joven bracea con su ilusión de ocupar un espacio en ese mar bravío de la canción. Estos días conocí a una de las nuestras, la ponteareana Laura Marino, una artista emergente que busca su hueco entre la multitud. Con 24 años, ha encontrado en la música su forma más natural de expresarse desde que tiene memoria. Cuenta ella que lleva desde pequeña trabajando y y mejorando su voz, participando en concursos y formando parte de diferentes eventos. En 2023, gracias a su participación en el programa Descúbreas, Laura lanzó su primer single, «Duda», un tema con el que empezó a darse a conocer y a conectar con el público. Así nace su segundo sencillo, Nada será igual, que tiene que ver con la falta de su padre, ya disponible en todas las plataformas digitales.