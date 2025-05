Las academias y las mujeres

Los periódicos franceses dan cuenta estos días de que la escritora Françoise Parturier se dispone a presentar su candidatura al sillón vacante en la Academia Francesa por la muerte del historiador Jerôme Carcopino, y a realizar las treinta y seis visitas de rigor, demandando a su favor el voto de los «inmortels», que, como se sabe, tanto allí como aquí no lo son tanto. Hija de humanista -gran conocedor su padre de griegos y romanos, y del Renacimiento con el rubio señor Pico de la Mirándola que «de toda cosa sabía», y los delicados neoplatónicos-, y humanista ella misma, autora de una «Carta abierta a los hombres» que dio que hablar en su día, de varios libros eróticos en los que demuestra una sensibilidad que podemos llamar «colettiana», y de una historia de Francia «sui generis», que lleva el título de «Marianne m’a dit»... Mariana, es decir, la República, gorro frigio, senos al aire y las más de las veces, en pintura, el que lea en la boca de otros, podrá «ver» en la suya el «Allons enfants de la Patrie»... el primer verso de lo que Heine llamó el «Te Deum de los pueblos». Mariana allá, como aquí la Constitución de Cádiz «la Pepa», porque fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José. ¡Viva la Pepa! En Francia no fueron académicos, eso que hubo serios intentos de lograrlo, ni la condesa Ana de Noailles ni Colette. Los belgas, en cambio, hicieron de su Academia a Colette. Los daneses hicieron académico a Karen Blixen, es decir, a Isak Denisen, como ella firmó esa obra maestra que son los «Siete cuentos góticos», y su «Granja africana», que es uno de los más bellos libros de los primeros cincuenta años de este siglo. A las objeciones que le oponen, reglamento en mano, a la Parturier, ella responde, reglamento en mano igualmente, que en los días de la fundación de Richelieu se legisló que la Academia estaría compuesta «por cuarenta personas», y naturalmente las mujeres son personas, y en la reforma del pasado siglo se dice que la Academia la formarán «cuarenta miembros de número», y las mujeres, dice el candidato femenino de hoy, pueden ser miembros de la Academia Francesa, como de un club. Y añade: Yo presento mi candidatura a la Academia sin voluntad de provocación o de escándalo, impulsada por la lógica de las ideas que defiendo con mi pluma desde hace más de quince años... Yo no tengo ambición personal, pero quiero abrir esa puerta a las mujeres... Lo único que lamento en este caso es el presentar tan escasos méritos, pero ninguna otra ha osado.

Yo veo con mucha simpatía la candidatura de Françoise Parturier, -quien, además, es una mujer muy atractiva-, y me gustaría que figurase una mujer entre los «cuarenta» de Francia; esta elección, probablemente, animaría a que otras academias diesen sillones a mujeres. En España no fueron elegidas para la Academia Española ni doña Emilia Pardo-Bazán ni Concha Espina, pese a campañas de prensa en favor de su elección, y mientras eran elegidos solemnes pepinos cuyas obras no han logrado salvar de su reducción a polvo por obra de la polilla, ninguna clase de naftalina o el DDT. (Tampoco lo fueron Valle-Inclán, Juan Ramón, Ortega, Miró, pero ésta es otra historia). Y se me ocurre que la Real Academia Gallega podría dar ejemplo, porque somos, nada menos que el país de Rosalía, es decir, el país donde nadie podrá votar contra el ingreso de una mujer en una corporación académica, porque, si se me permite abreviar el razonamiento cuasi silogístico, votar contra el ingreso de una mujer en la Real Academia Gallega, sería votar contra el ingreso de Rosalía, si a ésta la presentasen para el sillón de Cabanillas, que es el mío, bien inmerecido por otra parte, Otero Pedrayo, Domingo García Sabell y Ricardo Carballo Calero, por ejemplo... Y dicho esto, no me importa añadir que yo tengo por lo menos dos posibles candidatos femeninos a la primera vacante que se produzca en la Real Academia Gallega, y no me importa tampoco dar sus nombres: Victoria Armesto y Xohana Torres, la primera en pleno éxito con su apasionante «Galicia Feudal», -una importante edición agotada en pocos meses-, y la segunda una delicada voz lírica, una alondra que canta en solitario, estremecida. Yo votaría, -votaré-, a Victoria Armesto por ese feliz entusiasmo suyo, por su capacidad para verle en vivo a Galicia tantos siglos suyos pasados, por la emoción gallega que transparenta cada una de las líneas de su estupenda obra. Y a Xohana Torres, por delicado perfil de lirio en la penumbra, también.

No tengo a mano el Reglamento de la Real Academia Gallega. Pero si en él algo hay que se oponga a que una mujer puede ser elegida como miembro numerario, ese algo hay que borrarlo. Y el argumento que no tiene vuelta de hoja, es el anticipado antes: que Galicia es el país de Rosalía y no el de Boileau, verbigracia.