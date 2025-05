Los ex de Ford Delio

Reunión de antiguos trabajadores de Ford Delio / FdV

Los que veis trabajaron hasta 2004 en Ford Delio, la emblemática empresa fundada en 1980 por el ciclista ponteareano Delio Rodríguez Barros que sus herederos vendieron en 2005. Pasaron 20 años y se reunieron en días pasados, 20 años después. Somos tan aplicados que nos atrevemos a dar la alineación: arriba, de izda., a dcha., Juanillo, Alfonso, Herminio, Daniel (gerente), Claudino, Fernando, Casselini, Miguel, Pili, Amelia, Manu, Begoña, Magdalena, Xosé Ramón, Lola y Xoaquín); abajo, Álvaro, Álvarez, Santiago, Manuel, Chicho, Abrahán, Fojo, Xosé Manuel y Riveiro.

Bule-Bule Teatro ocupa la escena este domingo con el grande Jardiel Poncela

¡Mucha mierda, con perdón! Esta frase, que se usa en el mundo del espectáculo para desear éxito, nos sirve a nosotros para dar la bienvenida a este I Festival de Teatro Amador de Vigo, o sea aficionado, que promueve el Ayuntamiento y comenzó el pasado fin de semana. Como de la nada, 14 grupos vigueses conforman esta oferta que se alargará hasta fin de junio. Atentos al domingo porque podréis ver en el auditorio municipal, a la 19 horas, a Bule-Bule Teatro con una adaptación de la obra cómica de Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro, tan clásica que se estrenó en 1940. Veo ahí nombres como Zazu Fernández (el dire), Javier Perero, Iria Álvarez, Ronaldo Delgado... El grupo inició su andadura en 2023 co sede en la AA.VV. de A Salgueira, con un elenco de 12 miembros entre 30 y 72 años con el objetivo de hacer disfrutar del teatro. ¡Qué buena elección!

Cartel del I Festival de Teatro Amador de Vigo / Concello de Vigo

Atentos a Play-Doc de Tui: hoy Cinema Percorridos, con artistas como Fon Román

Me cuenta su codirector, Ángel Sánchez, que este año Play-Doc celebra 21 años apostando por un cine distinto, documental de autor internacional y gallego en Tui. Un festival que tanto ha hecho por el cine en Galicia y hace de la periferia el centro. Me invita a que eche un ojo a su flamante web https://www.play-doc.com y me recuerda que hoy viernes es Cinema Percorridos, una sección paralela muy querida por el público de cinema expandido, una experiencia que este año será dual, dos conciertos-performances únicas que se estrenan en Play-Doc: 1-Por un lado, el artista sonoro Xoán Xil y el director Iván Torres estrenan una localización circense y presentan su proyecto NØWX y regalarán además una copia numerada de risografía que sellará el recuerdo de esta noche. Continúa Cinema Percorridos con un paseo nocturno hasta la segunda localizacion, la Iglesia de Santo Domingo, y los artistas protagonistas son el musico Fon Román en su faceta más experimental (FON_OS) en dúo creativo con el realizador Oswaldo García para presentar juntos la performance de audiovisual en directo SACRO, que llevan meses preparando para esta gran noche. Entradas aquí.