El gran cocido horaciano

Horacio Gómez, con familiares y amigos, en sus bodegas de O Rosal / FdV

¿Fue de Cunqueiro el decir que el cocido es plato muy cristiano y adecuado para los duros febreros del clima galaico? Por eso ya en mayo es normal hacerle despedida, y así lo hizo el empresario Horacio Gómez, que reunió en sus bodegas del Rosal de incomparables vistas a familiares y amigos, sin que faltara el calor materno, para tal momento culinario que, como es sabido, requiere tiempo para comerlo despacio, y tiempo para digerirlo en paz. Lo mezcló con sus vinos y lo elevó a sacramento culinario.

El vigués Antonio Barros, invitado de Gurruchaga en la Redondela del choco

Ya os aviso, luego no os quejéis: Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón llegan a Redondela el sábado con un concierto que se espera vibrante y sensacional, con músicos de primerísima calidad, una voz grandiosa y un invitado especial y vigués que ya gozamos imitando al líder de la banda en la despedida fin de año del Twenty: el empresario de moda (CEO, productor manager y director creativo), cantante mondragoner enamorado y ser polifacético Antonio Barros Vidal. En Redondela no imitará a Gurruchaga que ya está allí, sino a Elvis, y yo estoy asombrado del fantástico e inconmensurable traje con pedrerías hecho en New York a imitación del suyo con el que Antonio aparecerá en escena. Elvis es tanto el rey para Gurruchaga como para Antonio y cantarán creo que al unísono Tha´s all right Mama. Los dos, además de buenos amigos, comparten que sus madres se llaman Antonia y esa canción se la dedicarán a ellas. La cita, en el Campo de la Feria, a las 23 h. con un Gurruchaga que envejece como los buenos vinos y una Mondra que dará 2 horas trepidantes de rock and roll.

Micha se va del barrio viejo: mucho turismo, mucho souvenir, mucha franquicia

Lo escribí hace mas de un año en varios artículos no contra el turismo sino contra la turistificación y gentrificación de Vigo. Dijimos que en poco tiempo, en nuestro barrio viejo, veríamos cómo las caras de nuestros vecinos de siempre iban a ser sustituidas por las de transeúntes arrastrando sus maletas para alojarse en pisos vacacionales. Hace unos días hablé con Micha Zielke, un alemán llegado a Vigo hace 40 años, vecino del barro viejo por méritos adquiridos, y me comentó que se marchaba, harto de turistas, cruceristas, terrazas que lo ocupan todo, franquicias ajenas a la identidad del barrio, tiendas de souvenirs que venden toreros y precios que se disparan. Pero no solo por eso: también porque los propietarios de su piso de renta antigua quieren que lo abandone para sacarle partido. Normal. Hace unos meses, enfrente mismo de su piso en la calle Cesteiros, hubo de dejar el suyo Antonio Portela. El barrio pierde su carácter vecinal y se acrecienta como producto.