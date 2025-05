Un camarero, por favor

Un camarero limpiando la mesa de una terraza en un bar de Vigo. / Marta G. Brea

La hostelería forja el carácter. Es una escuela de vida. Siempre predico que todo el mundo, en algún momento de su carrera —mejor, de joven— debería coger la bandeja, el trapo y el bloc de notas (o los dispositivos digitales que se usan ahora) y trabajar de camarero. Es una experiencia que cambia la forma de ver el mundo, de relacionarte. Aprendes lecciones muy valiosas, como que para que unos disfruten, otros tienen que trabajar. Siempre. Que, la mayoría de las veces, el cliente no tiene la razón, aunque acaben dándosela. Y que la atención, el trato personalizado y la profesionalidad están por encima de todo, aunque no siempre se valoren. Ni se paguen.

Una opción para el aprendizaje

Muchos conocidos trabajan o trabajaron en bares y restaurantes, igual que quien escribe. Fue una experiencia breve pero intensa, siempre en verano, de día y de noche, en la que aprendí que la vergüenza no llena los bolsillos y que la figura del camarero o camarera es crucial para el éxito —o fracaso— de un negocio y, me atrevería a decir, de un sector como la hostelería. Por aquel entonces, sobraban chavales que, de junio a septiembre, coincidiendo con las vacaciones y para sacarse unas pelillas para el resto del año, pedían trabajo en tascas, bares, restaurantes y discotecas. Ahora, como recogía esta semana Patricia Casteleiro en estas páginas, escasean.

«Los hosteleros buscan mil camareros en Vigo para hacer el verano por 1.200 euros al mes». Mil en la ciudad, cinco mil en la provincia de Pontevedra, catorce mil en toda la comunidad. Y no hay. No aparecen. El sector ha perdido atractivo. Quizá el problema sean los sueldos que se ofrecen. O las jornadas leoninas, interminables, en las que se sabe a qué hora se empieza pero nunca cuándo se acaba (al menos, en mi época era así). No conviene generalizar, porque hay negocios —muchos— que ofrecen buenos salarios y horarios regulados. Pero estoy convencido de que no son precisamente esos los que tienen problemas para fichar camareros.

La vivienda, un problema añadido

Otro problema añadido es la vivienda. Sobre todo cuando se busca personal de fuera. ¿Quién va a venir a Vigo a ganar 1.200 euros al mes en verano cuando el alquiler no baja de 700? Y ya no entro en lo que ocurre en poblaciones hiperturísticas como Sanxenxo, Portonovo, Nigrán y Baiona, donde prácticamente no existe el alquiler tradicional.

Desde luego, la hostelería se enfrenta a un grave problema de déficit de plantilla, que se intenta paliar con reducción de horarios, menos mesas y la introducción de soluciones tecnológicas como códigos QR para pedir y pagar, o esas bandejas motorizadas que se empiezan a ver en algunos restaurantes asiáticos. Aunque, más que soluciones, me parecen parches. Sin camareros, es como pedir comidas y bebidas en máquinas expendedoras, sin atisbo de humanidad. Y no queremos eso.

Para evitar esto, urge devolver dignidad y atractivo a la profesión. No se trata solo de cubrir vacantes, sino de reconocer el valor humano que sostiene uno de los sectores clave de nuestra economía y de nuestra cultura. Porque sin camareros no hay bares, ni terrazas, ni ese ritual social tan nuestro que es sentarse a compartir alrededor de una mesa. La hostelería no es un lujo: es un reflejo de cómo nos cuidamos como sociedad. Y si no cuidamos a quienes la hacen posible, lo que se resentirá no será solo el servicio, sino la esencia misma de nuestra forma de vivir.