Normalizar o anormal

Nestes dias os cidadaos experimentamos por motivo do «apagom» que o denominado Estado das Autonomias é um fingimento, umha ilusom, ou por outras palavras, nom existe, e demonstrou o evidente desprezo do Estado pola Galiza, porque sendo esta nacionalidade histórica umha das primeiras provedoras de eletricidade foi a última em recuperar os serviços elétricos. Como deve ser sabido o que é mais pequeno ou mais reduzido é mais fácil de gerir, polo que gerir desde cada Autonomia os serviços próprios implicaria mais eficácia para solucionar os problemas diários dos cidadaos que pagam os seus impostos, mas nom recebem em correspondência umha gestom eficaz e eficiente por parte das instituiçons públicas.

Contodo, por motivo do «apagom» e nom «apagamento» como gostam de distorcer a língua da Galiza os afeiçoados a destruir a História da língua galego-portuguesa, pois nom sabem ou nom querem informar de que estas unidades lexicais nom expressam o mesmo conceito: um «apagom» denota ‘interrupçom no fornecimento da eletricidade’ (que foi o que aconteceu), porém «apagamento» seria ‘o ato ou efeito de apagar’ e no caso de «apagada» melhor seria utilizar, o vocábulo «apagado» ‘que nom tem fogo ou luz’, as diferenças de sentido entre estas três unidades lexicais som evidentes.

Com motivo desta circunstância tam adversa e mesmo perigosa, aparecêrom novos compostos morfosssintáticos que traduzimos para galego-português: «apagom elétrico», «apagom governamental» «apagom informativo», «apagom social», etc. Vivemos na sociedade dos «caladinhos», dos «mudinhos», noutras épocas nom tam longe do século XXI lembramos aquela presença de milhares de pessoas nas ruas que se manifestavam pacificamente, hoje nem os Sindicatos som capazes de concentrar grupos representativos de cidadaos.

O desprestígio do território situado na Península Ibérica é cada dia mais notável, o facto de que nom estejam presididos por pessoas especialistas e qualificadas, por nom dizer incompetentes, alheias aos setores profissionais, só acrescenta a desigualdade entre as Comunidades autónomas, pois parece que a classe política vive do «relato» e da propaganda em vez de preocupar-se polos problemas gravíssimos e reais que a diário temos os cidadaos. Estes casos mencionados som apenas alguns exemplos do que acontece permanentemente com a língua da Galiza, e com pessoas incompetentes em departamentos ou instituiçons (a Real Academia Galega).

Parece que a tendência consiste em «normalizar o anormal», isto é, nom informar, nom confiar em ténicos ou pessoas bem qualificadas nos organismos públicos ou académicos, porém como cada dia vivemos incidências a gente acabará por acostumar-se e perderá as forças para manifestar-se livre e pacificamente.