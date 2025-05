La hornada 74-75 de los Maristas

Promoción de COU de 1974/75 de los Maristas celebrando el 50 aniversario. / FdV

Si este festivo encuentro está presidido por el número 50 no es en vano. Ellos no acaban de creérselo pero han tenido que reconocer que ha pasado medio siglo desde aquel curso 1974/75 de COU que compartieron en los Maristas. Se juntaron para celebrarlo en el restaurante Largo da Costa 34 de ellos, desde las 11.30 con aperitivos, comida a las 14.30, baile… Y así hasta las 20 horas, en que algunos continuaron por el centro de Vigo. Ambiente magnífico, tarde estupenda de reencuentros, abrazos, anécdotas, puestas al día…

Ferreira y el maquinillo de su memoria: hoy, su libro del Vigo mediado el siglo XX

¡Ahí va, Fernando Ferreira agitando otra vez el maquinillo de su memoria! Está a punto la reedición de aquella Biblia suya sobre el Vigo ye-ye de los 60 (por cierto, ¿quién me lo pidió prestado que no me lo ha devuelto?) y ya tiene en la calle El bar León y su entorno. Memoria de un barrio vigués mediado el siglo XX. Se lo publica el Instituto de Estudios Vigueses y lo presenta hoy mismo a las 19.30 en la Escola de Artes Oficios (G. Barbón, 5). Ahí hallaréis personajes de ese tiempo y un recorrido por bares como la tasca El surtidor, el bar Buenos Aires, la tienda-bar El Bloque, la sala de fiestas Jardín Park, el Campo das Caralladas... Un Vigo que ya ha desaparecido pero que está en muchas memorias de la infancia.

Aranchiña la de Treus y la Jazmín, a punto del chou

¡Ay Aranchiña la de Treus! Me estaba preguntando yo qué era de ti, que hacía tiempo que no te testaba, ni me escribías... ¿Tiempo? Creo que desde que entraba yo con una rubia en un hotel de Oviedo (que resultó ser mi rubia) y oí tu voz proclamando mi nombre desde la acera de enfrente, pastel en mano. Ayer te vi no sé por dónde en alguna esquina de internet entrevistada junto a tu pareja en la cosa del humor, Jazmín Abuín, con la que formas Sobria y Serena, por un tipo simpático con pinta músico de nombre Tatoteclas. Yo me pregunté: ¿ya no me quiere que no me escribe? Y prácticamente decidí dejarte por otra no sin hablar antes con tu madre, la Treus. Luego de rebote me apareciste en eso que nunca entré ¿cómo se llama? Sí, Tic Toc, y me reí con al menos 40 episodios vuestros. Bueno, ya sé que estás bien y la Jazmín también y que volverás a llenar el Sinatra de Vigo y que mañana en la sala Capitol de Santiago presentaréis el espectáculo «Sobria y Serena, el chou». Pero no sé si dejarte, cariño traicionero.

Querida Laura Carmona, porriñesa de mérito a los 15 años

¡Querida Laura Carmona, porriñesa, dulce cantora con 15 soles a la espalda! Este sábado nos lo vestiste de gloria cuando te oímos en La Voz Kids cantar la “Lela” que llevaron por el mundo Dulce Pontes o la gaita mágica de Carlos Núñez. Qué bien lo hiciste, qué orgulloso estaría el maestro Rosendo Mato si hubiera podido escucharte. Derrochaste sentimiento con la canción pero no menos de galleguidad, de amor por Galicia, tu tierra. Y otra vez se demostró, por tus padres de Brasil y Venezuela, que quien llega de fuera nos enriquece y hace a Galicia más grande. ¡Grande Laura!