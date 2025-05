Qué fuerte ser madre

Esta semana he recordado que casi es el día de la madre y me he puesto la mar de contenta. Como si estuviera en el banquillo y me dijeran, calienta que sales, estate lista que te toca. Entonces empecé a fantasear con los tres mensajes larguísimos que me gustaría recibir, con sus llamadas, fotos sorpresa en redes sociales, quizás un Glovo de regalo o ya, en el mejor de los escenarios, con que regresaran de la universidad ese día para comer todos juntos. Igual alguna madre que está leyendo esto piensa que estoy rematadamente loca, que como mucho se acordarán del día de la madre si lo ven en TikTok o su padre se lo recuerda. Pero no es del todo en vano mi emoción y tengo pruebas. El año pasado recibí este mensaje de mi hija el primer domingo de mayo y sé que en realidad es un mensaje para todas las madres del mundo y por eso lo copio literal: «Me impresiona ser yo quien escribe esto y que seas tú quien lo está leyendo. Me impresiona lo poco consciente que eres de lo mucho que verdaderamente eres. Me impresiona que la gente se atreva a decir que nos parecemos lo más mínimo porque, qué más quisiera yo. Me impresiona tu manera de regalarnos tu felicidad todos los días, tu forma de recordarnos que estamos aquí para vivir con mayúsculas, porque fuera de eso nada importa. Me impresiona pensar que me miras y estás orgullosa de mí, de quién soy o, mejor dicho, de en quién me estoy convirtiendo poco a poco. Y aunque esto no me impresiona nada, me encanta ver la manera en la que papá te mira, la dulzura infinita de Teo al dirigirse a ti, el disfrute y el amor inmenso de Inma cada vez que vive uno de esos planazos contigo que consisten sólo en conversar, el hecho de que la abuela Lola nunca jamás te soltaría la mano, cómo Nacho intenta fingir que le pareces una pesada cuando no puedes caerle mejor. Recuerdo mi mensaje del año pasado, te decía que mi único miedo en aquel momento era que empezaba mi último año viviendo en casa. Te escribo este año con un miedo aún mayor, después de un año que se ha terminado pero que siento que nunca se acabará del todo para mí.

Sé que al fin y al cabo no dejaré de estar en casa jamás, porque en esta vida y en las que vengan, mi sitio en el mundo, mi lugar favorito y mi casa eres tú. Es imposible que entiendas lo muchísimo que te he querido, que te quiero hoy y que te querré hasta el último segundo. Hoy es el día de la madre, no obstante, siempre que leas este mensaje, estés de Interrail o en el geriátrico, puedes estar segura de que ana, en minúsculas y capicúa, te quiere como siempre y como nunca. PD: Feliz día, mamá. Yo siempre vendré volando a buscarte».