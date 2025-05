Conocí a Roberto este verano, en una comida a la que yo estaba invitada de rebote en su casa familiar de Verín. Quise llamar su atención, quizás incluso parecerle un poco estilosa. Como cuando coincides con un psicólogo y quieres aparentar que estás muy cuerda o con un dentista y pretendes que se fije en lo alineados que tienes los dientes. Se me pasó pronto esa intención porque en las paredes de su bodega había fotografías de aquellas grandes modelos de los 90 y pensé que, si a todas ellas las había vestido y tuteado, mi cutre yo no tenía posibilidad alguna de ser mirado con interés ni de reojo.

Pero fue avanzando el día y cambié ese ojalá se fije, por un voy a fijarme yo que igual aprendo cosas. Y fueron pasando los meses desde aquella comida y he tenido la gran oportunidad de seguir fijándome, de comer con él más veces, de seguir hablando, de que me abrazara en el entierro de mi madre, de que me escuchara en cada café como si no fuera un café más y, sin ninguna duda, he tenido la ocasión de aprender cosas.

El otro día escuché una frase que decía: «No cavas si no sabes que hay un tesoro escondido». Pues Roberto es de los que cava. De los que piensa que entre los demás y él, los demás son el 99 por ciento. De los que coge tu verdad y la hace más interesante. De los que dice en alto sus pensamientos ocultos por si uno de ellos pudiese acompañar a alguien que no quiere estar solo. De los pocos que respeta y mima esa fina capa de silencio que queda cuando la conversación se acaba.

Unos meses después de aquella primera comida Roberto vino al velatorio de mi madre y se quedó acompañándonos durante horas, como si sólo tuviera esa cosa que hacer, como si nada fuera más importante. Recuerdo que cuando salíamos del tanatorio mis hijos se acercaron y me dijeron muy sorprendidos: «Mamá, ¡Roberto Verino!, no nos habías dicho que fueseis tan amigos». Supongo que no lo sabía, supongo que lo supe ese día al darme cuenta de que lo mío le hacía feliz y de que mis cosas tristes le ponían triste.

Hoy es su ochenta cumpleaños y como ya le he demostrado que estilosa no soy, quería al menos dedicarle esta columna y darle las gracias porque se paró a conocerme, porque vino el día más importante solamente con la intención de estar cerca. Porque la amistad es la vida que no se ve, pero sin ella la vida se derrumba.