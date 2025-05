Quedamos en Las Rozas

Abel Caballero y Rafael Louzán en el palco de Balaídos el pasado martes durante el España-Portugal. / José Lores

No estoy orgulloso de esto que voy a contar, pero de crío, en el pueblo, cuando tenías algún problema con un compañero de pupitre y no quedaba otro remedio que solucionarlo por las malas —es decir, con los puños—, tocaba sesión pugilística a la sombra del «pino manso». Los enemistados, la mayoría de las veces amigos de toda la vida, intentaban zurrarse un par de minutos bajo aquel árbol centenario y luego volvían a casa a lamerse las heridas y a contar batallitas. Al día siguiente, todo olvidado...

Al menos, el enfrentamiento se daba en terreno neutral, bajo el «pino manso» (me pregunto si lo habrán talado), y a la vista de todos: cada uno se llevaba a un par de amigos para ver el espectáculo y velar porque se cumplieran las normas del uno contra uno. Lo sé, una conducta reprobable, condenable. Eran otros tiempos… Aunque hoy, por desgracia, hay cosas peores.

Sedegate

Lo cierto es que había borrado de la memoria aquellas quedadas hasta que mi compañero Víctor Currás publicó ayer que el Concello y la RFEF —es decir, la Real Federación Española de Fútbol que preside Rafael Louzán— se verán las caras el próximo 12 de mayo en Las Rozas para abordar lo que ya hemos bautizado como el Sedegate: la turbia exclusión del estadio de Balaídos de la lista final de sedes nacionales para el Mundial 2030. Con todo lo que se han dicho en los últimos meses el alcalde Abel Caballero y Louzán, ¿cómo no recordar las peleas de la niñez?

Bromas aparte, la cita del 12 de mayo es una nueva oportunidad (otra más) para que la RFEF aclare los porqués de la exclusión de Vigo de la cita mundialista: quién toma la decisión, por qué, con qué criterios, en qué baremos superan las once ciudades seleccionadas a Vigo… Después de todo el escándalo que ha salpicado al proceso (tengo frescos los e-mails de María Tato, la ya exdirectora de la candidatura española: «Vamos a meter valores hasta que nos cuadre»; y el comunicado desentendiéndose de la lista definitiva de Fernando Sanz y Jorge Mowinckel, también purgados por la RFEF), tras las excusas vacías y sin fundamento vertidas desde la Federación —que si era un problema de financiación, luego de medio ambiente, después de aforo insuficiente; todas desmentidas—, lo mínimo es tener acceso a toda la documentación. Sin censura. Sin cláusulas de confidencialidad. «Luz y taquígrafos», como dijo el propio Louzán en estas páginas.

Vuelta al «pino manso»

Vuelvo con nostalgia al «pino manso», porque mucho me temo que de aquellas batallitas salías satisfecho, aunque te hubieses llevado la peor parte. De Las Rozas, sinceramente, no espero nada. No veo a la RFEF entonando el mea culpa ni repitiendo el proceso de selección. Como mucho, dirán que harán todo lo posible para ampliar el número de sedes e incluir a Balaídos y a Valencia, algo que ya han repetido varias veces, sin garantías.

Ojalá volviese el «pino manso» solo como metáfora de un lugar donde las disputas se resuelven de frente, sin trampas, sin comunicados ambiguos ni silencios estratégicos. Porque en esta pelea por el Mundial 2030 no hay ni neutralidad, ni reglas claras, ni árbitro imparcial. Solo queda esperar que, en Las Rozas, alguien tenga la decencia de mirar a los ojos, admitir errores y, aunque solo sea por dignidad, darle a Vigo el sitio que merece.