Con esto de la polarización se está poniendo de moda en Estados Unidos un nuevo tipo de comentarista: el independiente, el free agent, la persona que no quiere situarse en ninguno de los dos bandos. En principio, esta manera de pensar parece bastante sensata y no debería de levantar ninguna sospecha. ¿No es acaso lo que tanto se pide, el fin de los extremismos y una conversación civilizada, la búsqueda de la verdad al margen de fobias y afinidades? Lo que ocurre es que este nuevo perfil, como tantas otras cosas en el circo político-mediático, se está convirtiendo en un negocio. Y muchos de los autoproclamados «agentes libres» no disimulan demasiado bien sus intenciones: quieren hacer de la independencia una marca.

Un ejemplo de ello es Chris Cuomo. Fue presentador de CNN y líder en su franja horaria. Pero la cadena lo despidió alegando que no respetó los códigos éticos de la empresa al asesorar a su hermano Andrew, en aquel entonces Gobernador de Nueva York, después de que este fuera acusado de acoso sexual. Cuomo era (o parecía) muy anti-Trump, muy adorado por el progresismo y muy odiado por la derecha. Tucker Carlson solía burlarse de él en Fox News cuestionando su nivel intelectual mientras emitía imágenes del presentador en el gimnasio haciendo ejercicio. Tras el despido, Cuomo se reinventó. No más partidismo, no más establishment, no más prensa tradicional.

No es que Cuomo se haya convertido al conservadurismo. Ahora él es un hombre libre de ataduras, dice. El Espartaco de la televisión por cable. A su nuevo programa de NewsNation acuden políticos de diversas sensibilidades. También aparece frecuentemente como invitado en pódcast de derechas (entre ellos el de Tucker Carlson, con quien mantuvo una charla cordial en la que ambos parecían identificarse como víctimas de la América corporativa). A Cuomo se le ve cómodo en esos ambientes, orgulloso de su independencia y de su libertad, de su nueva identidad periodística (hasta vende camisetas y viseras en las que se puede leer «agente libre»). De nuevo, esta actitud debería ser elogiada. Sin embargo, no resulta demasiado convincente, pues si la CNN hubiera mantenido a Cuomo en plantilla, el presentador, probablemente, no habría iniciado esta cruzada.

Los extremismos de uno y otro bando han dejado un mercado sin explorar. Sí. Y quizás resulte más saludable vender diálogo que vender odio. Pero esta supuesta independencia parece más un acercamiento al poder que un rechazo genuino del sectarismo. La derecha, por ejemplo, observa estas transformaciones del otro lado con una mezcla de sorna y aprobación. Como cuando el gobernador demócrata de California Gavin Newsom invitó a su pódcast a Charlie Kirk, el activista conservador y comentarista pro-Trump. Todos sus enemigos, entre risas, lo halagaron. «Los demócratas por fin se han enterado», decían. «No puedes obviar al adversario». Aquí vemos lo difícil que lo tiene la oposición. Porque, por supuesto, es necesario comprender el fenómeno al que te enfrentas. No puedes despreciarlo. Pero, por otra parte, al normalizar ciertas opiniones (no hablamos de las personas que las expresan), les otorgas legitimidad, aceptas sus premisas y, en ocasiones, das por válidos unos hechos que nunca se produjeron.

El problema del comentarista independiente no es la equidistancia, sino cómo se comercia con la equidistancia cuando esta se convierte en un producto. Cuando se vende equidistancia del mismo modo que se vende polarización: para incrementar los niveles de audiencia. Porque, así, se hará lo que haga falta para defender esa equidistancia, aunque las circunstancias políticas concretas demanden compromiso con una posición ideológica más definida, transparente y honesta. Entonces tampoco hay diferencia entre aquellos que cultivan el antagonismo y aquellos que dicen combatirlo. Al final ambos persiguen lo mismo: venderles a los espectadores una América televisivamente rentable pero igualmente irreal.