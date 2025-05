A felicidade de vivir na aldea

Se as aldeas galegas non son o auténtico paraíso, dende logo, teñen que ser algo moi semellante. Un lugar ideal para gozar da paz, da liberdade e da tranquilidade, asolagadas por unha paisaxe sen igual, libre de toda contaminación e lonxe do mundanal ruído, recordándonos que a orixe, o medio orixinal e o auténtico fogar de todo ser humano foi, segue sendo e sempre será a nai natureza.

A felicidade que nos proporciona o feito habitar nunha aldea é evidente: gozar de grandes espazos abertos, repletos de árbores, paxaros e demais animais, relacións sociais máis próximas e duradeiras, actividades ao aire libre, que combinan o esforzo físico co mental; fronte ao frenético ritmo de vida, o estrés continuado, unha escasa ou nula comunicación persoal, a poboación masificada e a contorna artificial dos núcleos urbanos, moi distante do hábitat natural da humanidade.

Agora que acaba de entrar caladiña a primavera, os que temos o privilexio de vivir na aldea podemos comprobar cada amencer a súa brutal forza vital e transformadora, só con abrir a nosa fiestra: espertar co canto dos paxaros e a mansa corrente dos nosos ríos, ollando prados, froiteiras e xardíns cubertos de flores baixo un sol radiante, as árbores agromando as súas follas, a paisaxe tinguíndose das múltiples tonalidades do verde, a cor da esperanza, que tanto precisamos no mundo actual.

Nos momentos de maior dificultade, os labregos son moi afortunados por vivir en liberdade nun ambiente san e natural, realizando a fermosa actividade esencial de producir alimentos de primeira necesidade e máxima calidade para eles e os demais, garan¬tindo o abastecemento dos mercados alimentarios da sociedade. Pero, aínda que non sexamos labregos nin gandeiros, todo iso só podemos vivilo no rural, porque forma parte inseparable das nosas vivendas, dos nosos xardíns, das nosas hortas familiares, dos camiños limítrofes que podemos percorrer paseando libres cos nosos cans, estando en permanente contacto coa esencia vital da nai natureza, que, en último extremo, será a única forza capaz de facernos manter o rumbo no medio da tempestade.

Se xa na pandemia da Covid19 quedaron patentes as incontestables vantaxes de vivir no rural, agora co gran apagón sufrido en España, Portugal e Andorra o luns 28 de abril , que pode repetirse cando menos o esperemos, volveu quedar meridianamente claro que nas aldeas temos a vida moito máis sinxela para sobrevivir con autonomía durante varios días. En ambos casos, a despensa estaba chea de comida, con leña para cociñar e quentarnos, velas, candís, fachos e lanternas á man, sen rúas cun tráfico descontrolado, semáforos apagados... Daquelas, tiñamos case toda a liberdade para camiñar por camiños e sendeiros rurais, respirando aire puro e non contaminado; agora, a autonomía que nos da producir os nosos propios alimentos, por outra banda, da máxima calidade, o coñecemento profundo dos antigos recursos e tradicións, contando coa luz natural do sol e das estrelas, que nos permiten sobrevivir sen anguria a falla da electricidade.

Cando penso nos millóns de seres humanos coma min que se atoparon atrapados no seu cativo piso no centro dunha gran cidade, convertido en improvisado cárcere colectivo, non podo evitar derramar amargas bágoas. E os nenos, facendo os deberes pechados nas súas casas, sen compañeiros, sen espazo para xogar? E os maiores das nosas residencias e enfermos dos hospitais que pensarán de todo isto? Como serán capaces de pasar o lento transcorrer das horas e dos días, soportando o sufrimento e a anguria de non saber cando nin como acabará?

Se todo o dito é verdade, nestes días de obrigada reflexión cabe preguntarse máis ca nunca por que deixamos despoboar as aldeas paseniño, pero dun xeito implacable e irreversible, no que moitas delas desaparecen e rematan morrendo. Algo está a fallar nos nosos endurecidos corazóns, para que non sexamos capaces de comprender o gran privilexio que supón vivir en lugares tan marabillosos.

Aínda estamos a tempo de recuperar os nosos valores máis prezados e auténticos, que nos fixeron grandes no universo, entre os que figura, sen ningunha dúbida, o xeito de vida do noso medio máis natural. Tal vez sexa este un bo momento para decatarnos desta triste realidade, escoitando o agónico berro das nosas aldeas, antes de que resulte demasiado tarde.

Comecemos cada día coa valentía e o optimismo da primavera, erguéndonos e lembrando que pertencemos a un ancestral pobo guerreiro que sempre loitou pola supervivencia e a liberdade e xamais permitiu ser dobregado polo medo, o confinamento, as fallas enerxéticas, o parón económico, a enfermidade, nin sequera pola propia morte. E así, triunfaremos!