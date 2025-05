Evidentemente, a «raza aria» como alicerce superior de Alemaña. Pero tamén a fórmula «pai das augas» para designar o río Mississippi. Hércules como fundador de Sevilla; «Covadonga, esencia de España»; o sangue vertido por Vifredo de Barcelona para explicar as catro barras de Aragón e Cataluña. Francia, entendida como «a nación que vén da noite dos tempos»; Jack e o xigante Cormoran en Gales; Rómulo e Remo, fundadores de Roma. E, claro é, Galiza, «fogar de Breogán».

Certamente, a procura de semideuses e semideusas, seres máxicos, fabulosos heroes, batallas e fazañas esplendentes..., pero igualmente esoutra de devanceiros prestixiosos e/ou exóticos alimenta o arsenal mitolóxico así de pobos e nacións enteiras como tamén o de familias e individuos particulares, e de aí o grande éxito acadado por parte de axeitadores, compoñedores, expertos (bastantes veces supostos expertos apenas), vendedores... de brasóns, relatos xenealóxicos e escudos de armas a tutti quanti que o veña socilitar. En fin, tal semella que todos e todas quixeramos contar con devanceiros de luxo que aporten brillo, prosapia e fulgores mil ás nosas —as máis— humildes liñaxes.

Pois velaí, daquela, que nos pasados días, os diferentes medios —este venerable rotativo sempre na vangarda— daban cumprida información verbo da senlleira noticia. E tal é que xa hai un certo tempo que na cidade da Coruña fora atoparse unha antiga cisterna que, de acordo coas primeiras análises levadas a cabo, acaso podería constituír, nin máis nin menos, que un elemento esencial para a práctica dun baño ritual: isto é aquilo que no xudaísmo recibe o nome de mikvé e que, en consecuencia, formaría parte dunha (suposta) sinagoga do século XV, localizada nun espazo que, precisamente, leva ese mesmo nome: rúa da Sinagoga, na «Cidade Vella».

Mais acontece agora que un novo estudo arqueolóxico vén de cuestionar seriamente semellante posibilidade. Alén diso, e como xa alertaran outros rigorosos estudos, a «Sinagoga» coruñesa, en realidade, nunca tería existido. De feito, o nome da rúa non foi tal até mediados do século XVIII. En fin, malia que o número de xudeus nunca foi elevado no reino galego, non faltan entre nós aqueles que devezan e/ou proclamen unha maior presenza de tan —supostamente— ilustre e sempre exótica a chamar polo amparo de Iaveh.

Polo demais, o acontecer coruñés non deixa de relacionarse aínda con aqueloutro referido a un espazo que asemade figura na andaina infantil/xuvenil deste cronista. Eis, entón, que hai cousa de dez anos atrás, houbo quen quixese atopar un texto redactado en gaélico sobre os muros da moi betanceira igrexa de Santiago. O historiador e amigo Alfredo Erias tivo que desmentir con rotundidade a disparada fantasía: o texto da pedra —invertida— aparece escrito claramente en latín ou galego e forma parte moi probabelmente dun antigo sartego. Para desamparo dos valedores da interrelación céltica, tal semella que a comparecencia dos clans de Alba en terras das Mariñas obedeza mellor ao consumo —sempre responsable, claro é— de Macallan que a calquera afán por engadirlle outros dous ao único roncón da nosa gaita nacional.

En fin, e a título persoal/familiar, Fina, unha das miñas avoas pasou a vida —para desespero do seu marido, o meu padriño-avó Dimas— presumindo de levar nas súas veas sangue xitano ao tempo que tamén aseveraba que chegara nunha ocasión, cando nova, a bailar un tango co inmorredoiro Carlitos Gardel. No tocante á conexión calé, e para alén dun (suposto) apelido con (suposta) presenza nese ámbito, o que si podo afirmar é que Fina cantaba con moito xeito aquilo de «A tu vera, siempre a la verita tuya» da xenialísima Lola Flores (quen, por certo, tan só contaba con ascendencia cañí por parte dun avó materno). Canto ao do tango, vale que non sería con Gardel como parella. Pero si que a miña avoa o deseñaba tal e como se fose criada no corazón da Calle Caminito ou, xa postos na outra beira do Prata, no moi charrúa arrabalde de la Aduana.