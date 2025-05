O monte agarda por nós

Plantación de especies autóctonas para rexenerar a biodiversidade / Fundación Repsol

De cativo, tocaba ir ao monte cada dúas ou tres fins de semana. Non a pasear, como fago agora cos meus fillos, senón a apañar fento para o gando, recoller piñas para o lume e, cun pouco de sorte, se atopabas unha árbore seca —mellor un piñeiro ou un eucalipto—, facer leña para a cociña e a caldeira. É dicir, ías traballar, pero para miña irmá e máis eu, no fondo, tratábase dun xogo, dunha aventura. Lembro que marchabamos pola mañanciña, comiamos o que nos preparaba nosa nai, enchíamos o chimpín do meu pai ata o límite e máis aló —algún susto levamos, e ben grande— e regresabamos á casa a última hora da tardiña, moitas veces con algunha ferida de guerra ou, se ía calor, algún carracho que outro pegado nas pernas.

O monte sempre foi xeneroso con nós, sen pedir nada a cambio. Só respecto. No fondo, naquela época, hai uns corenta anos, o monte estaba máis coidado e limpo ca agora, máis «ordenado», como din os que saben do tema forestal: prendía menos o lume, e se o facía, rapidamente a veciñanza poñíase mans á obra para apagalo o antes posible porque, dun modo ou doutro, moitos vivían del. Na miña zona, ademais, o gando campa ceibe polos bosques: as burras —que é como lles chamamos a eses cabalos salvaxes que xa na época dos romanos se empregaban para tarefas de carga; noutras zonas dinlles bestas— e tamén as vacas. A mellor carne que un pode probar; que llo pregunten a Henry Cavill, o último —e mellor?— Superman, que veu mercar unha recua delas hai pouco.

Segredos do monte

Dentro dos segredos do monte, desa xenerosidade, está a súa capacidade para capturar CO2, como reflicte a investigación que están a levar a cabo expertos da Universidade coa Mancomunidade de Montes de Vigo, recollida nestas páxinas esta mesma semana. O titular xa dá unha idea do que achega, máis alá da madeira e o osíxeno: «O monte vigués acumula tanto CO2 como o que emiten 90.000 coches ao ano». Case nada. En realidade, 90.000 coches e 24.000 fogares, ou 72.000 voos transoceánicos de ida e volta ou 144.000 pasaxeiros de cruceiro durante unha semana. Só podo felicitar á mancomunidade por iniciativas como esta, que poñen en valor o potencial do noso pulmón forestal e o que achega á saúde dos vigueses na loita contra a contaminación. Parabéns.

Zona do Monte da Serra en rexeneración / Marta G. Brea

Anel verde

E xa que falamos do monte, é unha mágoa que o proxecto do anel verde para protexer o núcleo urbano, xurdido trala vaga de lumes de 2017 —da que xa falei noutra ocasión—, siga en dique seco por falta de entendemento entre o Concello e a Xunta. Que teñan que ser os comuneiros os que dean os primeiros pasos —plantando variedades autóctonas, máis resistentes ás lapas— para protexer as casas, e tamén os propietarios privados, a través da figura das agrupacións forestais de xestión conxunta, unha delas xa operativa en Chandebrito e Saiáns, da que tamén informamos no xornal. O monte ben merece que as administracións se poñan de acordo.

Porque non é só paisaxe ou recurso: é identidade. É ese espazo que nos acolleu de pequenos, que nos alimenta sen facer ruído e que pode ser chave na loita contra o cambio climático. Se fomos quen de aprender del durante xeracións, non podemos agora darlle as costas. O monte agarda por nós, coma sempre, pero xa non pode agardar eternamente.