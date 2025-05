La banda del Vagalume, en una animada comida de confraternidad / FdV

La banda del Vagalume, de farra de nuevo. Este grupo no para ni con apagones. Aquí los vemos a casi todos, otros se tuvieron que ausentar antes de la foto, tras una animada comida de confraternidad. La cita tuvo lugar en el restaurante Ponte Deva, regentado con esmero por José y Mila, que sirvieron como plato estrella unos deliciosos codillos a la alsaciana. La jornada, organizada al detalle por el impresor Alberto Millán, fue para no olvidar, marcada por conversaciones, unas más profundas que otras, y sobre todo risas, muchas risas.

¡Vigueses que vais al Courel! Tenéis, además de natura, gran exposición de fotos

No sé si les sonreirá el tiempo pero sé de alguna expedición de vigueses que tenía como plan de este puente una escapada a O Courel. Hablo con Manuel Reinoso, vigués de toda la vida asentado allí hace un puñado de años tras huir de las garras de la noche en el pub al que durante un tiempo dio vida, biólogo con una empresa allí a su nombre, Piapaxaro, entregada a enseñar los secretos del Courel a los visitantes. Me dice Reinoso, presidente de la Asociación de Desenvolvemento Serra do Caurel, que han inaugurado una exposición de fotografías titulada Vivindo o Caurel que hallaréis en 14 locales de diez pueblos y representan distintas facetas da vida, naturaleza... que se encuentran en O Courel.

¡Adiós, islas Cíes, adiós, un gusto haberos conocido!

¡Ah, las Cíes! ¿Os acordáis los vigueses, las gentes de Redondela o Baiona de esas islas que siempre tuvimos al alcance de la mano? Pues decidles adiós, a no ser que tengáis barco propio, porque esa publicidad que mueve masas de turistas las ha convertido en tal objeto de deseo que, cuando por vacaciones se abren las rutas de transportes de viajeros, al poco tiempo se agotan las plazas con gentes venidas de otras latitudes. Tendréis que convertiros en hábiles operadores de internet en pelea por una plaza contra madrileños, catalanes... Adiós a aquellos tiempos en que no teníamos que hacer cola. ¡El turismo manda!

Personas embarcando en el muelle de las Islas Cíes. / Marta G. Brea

28 años de fotos elegidas con alumnos de Manuel Sendón

Interesante propuesta tenemos en el Pazo de Cultura de Pontevedra, organizada por Manuel Sendón, titular de Fotografía de la Universidad de Vigo. Fotosensíbeis se llama. Allí tenéis una selección de fotos de alumnos suyos en los 28 años que les dio clases en la Facultad de Bellas Artes. Además incluye un selección de Trabajos de Fin de Grado que dirigió y otros del Grupo de Investigaciones Fotográficas del que Sendón fue investigador principal. Muchos de estos trabajos tuvieron difusión más allá del ámbito académico e incluso consiguieron proyección internacional algunos. Una proyección que, claro, se vio favorecida por el hecho de que Sendón, con Xosé Luis Suárez Canal, fueran responsables del Centro de Estudos Fotográficos que tanta gloria trajo a Vigo.