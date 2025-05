Apagón en el primer mundo

El pasado lunes, como casi todos los españoles, por si acaso, fui a comprar al chino velas, radio , linterna y pilas. Los hornillos de gas se habían acabado.

La angustia invadía mi mente cuando, suelta y sin control, se preguntaba qué pasaría si la situación se llegase a prolongar y, más todavía, cuando se imaginaba que el apagón era la obra de un ciberataque.

Pero claro, Lola, repórtate, me dije, porque se trata de una angustia del primer mundo, de un miedo colectivo en el gran país que somos.

Piensa, me reconvengo, en todo lo que has visto y continúa presente: la angustia en los campos de refugiados sirios de Grecia y Turquía; acampada en miles de lonas apiñadas, embarradas, ojos/ luminarias dentro de ellas, ausentes, latentes; sin luz,sin agua,comida racionada;el tiempo flota en el marasmo de no saber cuánto más vas a quedarte ahí varado.

No es angustia, es la nada.

Angustia de huidos de Conakri, Guinea-Bisáu, Congo… metida en una patera abigarrada, piel con piel, sobre las aguas inclementes, saladas y soleadas del Mediterráneo, niños y niñas,mujeres con sus bebés…

No es angustia, es pánico.

Angustia de las madres palestinas y ucranianas que no pueden defender a sus hijos contra la muerte,conscientes de que un disparo, un obús mortal los desgarrará y se los arrebatará para siempre .

No es angustia, es terror.

Sin perjuicio de este intento de poner nuestra angustia en su sitio, es evidente que el apagón nos recuerda lo vulnerables que somos y que también lo pueden ser nuestras infraestructuras básicas, cuyo fortalecimiento, entiendo, debería ser prioritaria cuestión de Estado.