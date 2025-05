El puente de San Trabajo

Apenas recuperados del apagón y de la larga y agotadora vacación de Semana Santa, toca sufrir ahora el fatigoso puente del 1 de mayo. Parece incoherente que una fiesta en honor del trabajo sea en realidad ocasión para ejercer el ocio; aunque se trate de una contradicción muy española.

Los países luteranos incurren en la herejía de glorificar la faena como fuente de progreso y de santidad. No es el caso de la católica España, por fortuna, si bien es cierto que aquí le echamos más horas a la jornada que la media europea. Pero se trata de un hábito reciente. El trabajo siempre estuvo mal considerado en esta parte de la Península, donde doblar el lomo era asunto de pobres, desdeñado por aristócratas e hidalgos.

Razón no les faltaba a estos últimos desde un punto de vista teológico. Uno de los más gozosos atractivos del Paraíso consiste precisamente en que allí no se incurre en el nefando vicio de trabajar. Los cronistas del Antiguo Testamento describían un Edén feliz en el que no se daba palo al agua, justo antes de que una inoportuna trastada de Adán y Eva diese pretexto a su expulsión.

Sus descendientes estamos condenados desde entonces a ganar el pan —y si acaso, el vino— con el sudor de la frente o el tecleo del ordenador. Y por más que se trate de un castigo, lo hemos asumido con tal naturalidad que hasta le dedicamos una fiesta anual a San Trabajo. Justo es que, para compensar, lo honremos con uno o varios días de vacaciones, según cuadre el calendario.

El puente sobre aguas laborables, invento tal vez español, es un vado que permite a sus beneficiarios procesionar en coche hacia unas breves vacaciones. Se impulsa así el negocio y el empleo en la hostelería y en el ramo de gasolineras, con los benéficos efectos que todo ello ejerce sobre el PIB del país.

Otras naciones practican, en cambio, la herética costumbre del culto al trabajo, que no deja de ser un fanatismo como otro cualquiera.

Baste observar el caso de los USA, imperio laboral donde la devoción de los ciudadanos por la faena los lleva a no tomar más de dos o tres semanas de vacaciones anuales. Tal vicio ha originado el síndrome del workaholic o adicto al trabajo: un endemoniado concepto que alude a quienes se emborrachan de horas extras.

También los japoneses se matan literalmente a trabajar, hasta el punto de que han acuñado un término —karoshi— para definir la muerte por exceso de empeño en la labor. Se calcula que entre mil y dos mil currantes perecen en Japón al año al pie del cañón, víctimas de ese condenado descarrío.

Admitamos, no obstante, que esos y otros países entregados a la extravagante pasión por el trabajo son los que dominan el mundo. Pero para qué. Trabajar para vivir o vivir para trabajar: esa es la cuestión. Aquí hace ya tiempo que hemos resuelto el dilema a favor de la primera de las opciones: y no parece que nos vaya del todo mal. Incluso hemos convertido en días de ocio gozoso las honras a San José Obrero. Como Dios manda.