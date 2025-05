Aquella ascensión a la División de Honor

Componentes del equipo que consiguió el primer ascenso del Academia Octavio de balonmano a la División de Honor, en 1975, celebrando el festejo. / FdV

Estos que veis con sus compañeras de viaje se reunieron para festejar el primer ascenso del Academia Octavio de balonmano a la División de Honor, allá por marzo de 1975 contra el Gaztelueta. Fue en el Pabellón de As Travesas con el primer lleno histórico de la instalación tras impedir el paso a más gente la Policía Nacional. Fue un encuentro entrañable porque la memoria sentimental acorta los tiempos aunque haya pasado medio siglo, en el que participaron Santi, Davila, Arizaga, Paco, Chicho, Andrés, Prego, Honorato, Sesi, Simón y Chivi. Ahí les veis.

Octavio Rodríguez, histórico presidente, es levantado a hombros tras el ascenso de 1975 / FDV

Homenaje a los héroes del ascenso del Octavio hace casi 50 años / Marta G. Brea

¡Vaya marcha gallega la del conselleiro González en Castilla-León!

De vuelta a casa y cansado debió llegar el conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración, tras el minimaratón que hizo entre sábado y domingo por Salamanca y entre gallegos acudiendo al Día de Galicia en Castilla León. Ese día se dieron cita en esta ciudad los grupos regionales de Valladolid, Ponferrada, Burgos, Miranda de Ebro... José González Vázquez, ourensano con hijos vigueses y mucha memoria en esta ciudad, no solo hizo visita al Centro Gallego de Salamanca, no solo inauguró allí mismo expo de fotógrafos gallegos, no solo gozó en el Palacio de Congresos de la música y baile de los grupos gallegos que hacen patria en Castilla y León, no solo hizo pasacalles con cientos de ellos y su conselleira homónima castellana hasta la misma Plaza Mayor donde les esperaba el alcalde... No solo todo eso sino que participó en una festiva comida de 370 gallegos y adheridos por vía conyugal u otra en que, a los postres, hicieron surgir la música de las mesas como epílogo culinario y eco de Galicia que se unía en una sola voz. El conselleiro se ganó su paga.

Alberto Avendaño abuelo por la gracia de su nieta Noelia Lanakawailovia, nacida en Honolulú

Y mientras, otro vigués cosecha 1957, Alberto Avendaño, escritor, poeta y periodista liado desde la agonía de los 70 con el grupo poético Rompente, director allá por Washington de Tiempo Latino tras su estancia en Texas, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, autor de piezas literarias como Maasai o poéticas como Facer Pulgarcito 3 , traductor de Poe ... En fin, demasiada biografía para ser aquí contada pero el caso es que nos volvió de los EE UU, se nos reasentó en Vilagarcía coa sua dona Zunilga, dejó algún hijo por el mundo bien colocado y, lo más importante, lo que en realidad queremos contar: le nació hace unos días su segunda nieta hawaiana. Anda co peito fora por Noelia Lanakawailoia Avendaño, que se suma a su hermana de 3 años, Soraya KukaOhia Avendaño. O sea que la sangre de Vigo sigue creciendo en Honolulú, donde su hijo Xan Avendaño vive con su esposa Eleni. ¡Viva la procreación olívica!