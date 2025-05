Foco sobre el silencio

Hasta hace tres años, más o menos, colaboraba cada semana en un programa matinal de televisión en los que se analizaban temas de actualidad: nos los comunicaban un día antes y así tenía tiempo de prepararme. Pero me sentía horriblemente incómoda en ocasiones porque soy felizmente expresiva y detesto hablar de cosas de las que no sé. Soy de letras puras, negada en ciencia y en todología. Así que no voy a escribir nada en detalle del apagón, el caos o como quiera que lo llamemos. Una única cosa, que es con la que he querido quedarme de momento: el orgullo por la resistencia colectiva que montamos aquí, con mis compañeros, en esta redacción. No lo olvidaré nunca.

La semana pasada me salté esta publicación y quería explicarte por qué, porque también se trata de este bendito oficio del periodismo. Una asociación de Santa Coloma de Gramenet, Àrtemis, me invitó a dar una charla sobre la investigación de FARO respecto a la desaparición de Mari Carmen Fernández en el buque oceanográfico García del Cid, del CSIC. Allí me fui, porque no hemos cejado en nuestro empeño de dar luz sobre este caso. Y porque, como tengo el total convencimiento –lo digo siempre–, no hay periodismos periféricos: es periodismo o no lo es. Y aquí hacemos del primero; que se nos reconozca es siempre un premio. Con él volveré a participar, esta vez en Pontevedra, en el III Congreso de la Sociedad Ibérica de Ecología (Sibecol) y el XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AETT), en junio. Lo haré para volver a exponer lo que hemos averiguado en los últimos 16 meses y lo que sigue pasando en una institución como el CSIC mientras nos sigue regando de proclamas sobre su defensa del feminismo. Continuaremos con nuestro trabajo, faltaba más.

Más. Un foco hemos querido poner también estos días sobre la que fue la matriz de la gran Pescanova, ahora conocida como vieja Pescanova. A mí me da que el mercado sigue confundiendo esta mercantil con la pesquera de verdad, Nueva Pescanova –la actividad quedó segregada en 2015–, porque de lo contrario no entiendo cómo sigue moviendo todo lo que mueve en Bolsa. Casi todo su capital es flotante, además de cambiante, así que carece de una masa crítica de accionistas que se pregunten cómo es posible que sus consejeros se hayan repartido ya más de 1 millón de euros en ocho años –procedentes de la pesquera real, como acordaron ambas partes durante la reestructuración– por estar al frente de una compañía que no tiene actividad. Me resulta fascinante. Pero bueno, allá cada uno con lo que tenga en casa y lo que haga con su dinero; nosotros, al menos, lo hemos contado. Ese es nuestro cometido.

Como el de seguir realizando una cobertura rigurosa sobre el caso Villa de Pitanxo, que finalmente ve más próximo el cierre de la fase de instrucción.

Por los 21.

Feliz Día del Trabajador y feliz semana.