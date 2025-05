Castelao de novo

Abordar a obra artística, literaria, cultural, investigadora ou política de Castelao resulta enriquecedora e por suposto apaixonante. Germán Labrador, é o comisario da Exposición titulada «Ollos de Vidro. As formas doutra historia de Galicia», que se pode ver no Auditorio de Galicia. Un ollo de vidro. Memoria dun esquelete, empeza así: «Leutor: Certo día fitoume unha vaca. ¿Que coidará de min?, pensei eu; e naquel intre a vaca baixou a testa e seguiu comendo na herba. Agora xa sei que a vaca sementes dixo: - Bo, total un home con anteollos». Esta obra foi traducida ao éuscaro por Koldo Izaguirre Urreaga, ao castelán por Miguel Hernández Sola e ao francés por Vicent Ozanam.

Entrevistado por Xan Carballa en Nós diario, German Labrador —comenta—: «Castelao, fixo da tensión entre tradición e modernidade o centro da súa estética. A metáfora do ollo de vidro mestura elementos folclóricos e científicos, como o diálogo cos mortos e a aparición dos raios X». Labrador destaca como, a finais do século dezanove, se facían radiografías en Pontevedra ou Vigo, e como Castelao, médico e artista, formaba parte dun ecosistema galeguista no que convivían ciencia, arte e política.

Hoxe ninguén discute o esforzo renovador e estético desenvolvido por Castelao na segunda década do século vinte, por chegar a formular unha nova linguaxe que fora quen de superar a práctica rexionalista asentada na arte galega: unha práctica convencional, anecdótica e pintoresca. «A historiografía actual sitúa a Castelao artista nun horizonte de finais de século delimitado polo modernismo e o simbolismo ao que incorpora trazos expresionistas nun momento dado, no seu afán por articular a tradición e a arte popular coa modernidade». (Mª. Victoria Carballo Calero).

Para M. A. Seixas Seoane, Castelao é o construtor da nación. Carlos Mella fala de fundador da nación, e —comenta—: «Como teima de converter a existencia de Galicia en presencia política, Castelao mirou Galicia e non lle gustou o que puido ver. Onde moitos vían prados verdescentes, paisaxes engaiolantes, solpores tinguidos de rubios e amarelos e demais poéticas belezas coas que, ás veces, tratábase de agachar tristes realidades, el mirou un pais asoballado ó que lle roubaron a súa historia. En troques de observar a luz potente dunha historia rexa só foi quen de ver o morno escintileo dun pais que puido ser e non foi esmagado polos de fóra e esnaquizado polos de dentro, ficou sen historia e padeceu unha historia allea contada noutra lingua. Pero non se deitou na queixa fácil, como adoitaban facer moitos salvadores de Galicia. Púxose ó traballo de remediar os atrancos e as eivas que coutan o soerguer dun pais ás veces esquecido de si mesmo».

Os textos de Castelao: A Marquesiña, O Rifante; A tola do monte; Panchito ou O pai de Migueliño móstranos uns debuxos sinxelos, onde a pobreza, a desigualdade ou a inocencia nos conducen a unha cuestión social, de precariedade ou pesimismo. A loita pola supervivencia, tal como denominou Charles Darwin, propias da Galiza do 1º terzo do século vinte.

Volvendo a Exposición nomeada ao inicio, para elaborar o seu ollo, Castelao mestura tradición e vangarda, lendas de mouros e de choscos, dos poderes das figas e das malas olladas, e pensa nas ánimas, pois o ollo de vidro fai ver aos aparecidos e á noite fosforescente, aquela «moitedume de luciñas e vagalumes» que forman a Vía Láctea democrática desde o seu exilio. Tras do ollo de vidro, xorde a electricidade e a óptica, a fotografía e o cinematógrafo, as novas tecnoloxías do invisible e da descuberta dos raios-X.