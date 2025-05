Paleto con transistor

Kit de radio, pilas y linterna en una ferretería / Gonzalo Núñez

Como ocurre con el 23F o el 11S, más pronto que tarde nos preguntaremos: «Oye, ¿y tú qué hacías el 28A?». Porque, estoy seguro, este apagón pasará a la historia… lamentablemente.

Por si se lo preguntan: no, no me tocó trabajar. Estaba de día libre, atendiendo a mis hijos, así que viví la experiencia en casa y en la calle, como millones de personas: desconectado del mundo, con las baterías agotadas y sin cobertura. Por suerte, lo sobrellevamos bastante bien, aunque sudamos, su madre y yo, para explicarles a dos renacuajos de 2 y 5 años por qué no había luz, ni televisión, ni móviles, ni comida caliente…

La experiencia —sin restarle gravedad al fundido en negro, que la tiene, y mucha, por la incompetencia de quienes nos gobiernan— también tuvo su punto positivo, al menos desde la mirada del observador. Fue la primera vez que vi a la chavalada salir en masa a la calle sin ser un día de fiesta porque, claro, en casa no había mucho que hacer. Sin miedo a la oscuridad, grupos de chicas y chicos deambulaban por aceras, plazas, parques y playas como en los primeros ochenta, cuando no existían los móviles ni Internet, la tele era en blanco y negro y solo había dos canales.

Día de transistores

También muy de los ochenta fueron los transistores, reyes indiscutibles de este pasado lunes, únicos aliados para enterarse de lo que estaba ocurriendo en medio de la desconexión digital. Me vino a la cabeza aquel dicho: «No hay parto sin dolor ni paleto sin transistor». Pues benditos paletos, ¿no? Paletos, sí, pero informados. Y cuando no había transistor, o pilas, al coche —quien lo tuviera— a escuchar las noticias. Conductores de todas las edades, aparcados o en movimiento —aunque las autoridades lo desaconsejaron durante todo el día—, simplemente para saber cuánto iba a durar la oscuridad, por qué ocurrió lo que ocurrió… Preguntas que, lamentablemente, siguen sin respuesta.

Y, por último, el civismo. El de los vigueses, los gallegos, los españoles. Un apagón de este calibre, en otros países como EE UU, estoy convencido de que habría derivado en tumultos, asaltos, pillajes y demás fechorías. Aquí, no sé si aleccionados tras la pandemia del COVID, se mantuvieron las formas: sin incidentes, sin aprovechados... que se sepa. Aunque intuyo que también ayudó el despliegue de las fuerzas de seguridad. Hay que sacarse el sombrero, sí señor.

Lección de aprendizaje

Espero que la experiencia sirva, al menos, para que la juventud cambie más a menudo las pantallas por aire libre, para que nos preparemos mejor ante situaciones de emergencia como este macroapagón —ya saben: transistor, pilas, comida enlatada, etc.: el famoso kit de supervivencia que tanto insistía la Unión Europea—, y para que nos felicitemos todos como la sociedad civilizada que somos.

Ojalá quienes nos gobiernan tomen nota. Porque si algo ha quedado claro en este caos es que la ciudadanía respondió con responsabilidad, calma y sentido común. Justo lo que tanto echamos en falta en nuestros políticos. Mientras unos se afanaban por entender qué pasaba y ayudar al de al lado, otros aún no han sabido explicarlo ni asumir responsabilidades. Qué paradoja: la sociedad civil, tan denostada a veces, demostró estar bastante más a la altura que quienes deberían liderarla. Los verdaderos paletos de esta historia.