Retorcer a linguagem e abusar da burocracia

Por «retorcer a linguagem» podemos interpretar: (a) a prática consistente em argumentar com evasivas, falsear ou usar subterfúgios para nom dizer nada ou enganar, e (b) atentar contra o significado lexicográfico das unidades lexicais, um exemplo paradoxal seria o adjetivo «supremo», cujo sentido ou significado pode sintetizar-se em ‘que está por acima de qualquer cousa’, ‘que se encontra no limite máximo’, documentado no grupo nominal «Tribunal Supremo», o órgao jurisdicional superior em todas as ordens, exceto o disposto em matérias de garantias constitucionais, com jurisdiçom em todo o Estado, absolutamente diferente do «Tribunal Constitucional» que é competente para velar polo respeito à Carta Magna, interpretá-la e procurar que as leis se ajustem a ela.

Outra realidade notória consiste no abuso da burocracia por parte das Administraçons públicas, resulta difícil de entender que para cumprimentar qualquer documento os cidadaos tenham que depender de várias secçons e tenham que apresentar essa documentaçom em várias unidades, e ainda bem se estiverem no mesmo lugar ou edifício, e nom tenham que ir a outro local situado perto ou mais longe.

A retórica da classe política revela-se escandalosa, pois em lugar de evitar problemas e simplificar os trámites atua na direçom contrária, poderia ser por causas complexas porém na nossa opiniom explicaria-se por estar baseada num sistema clientelar, constituído por partidos defensores das correspondentes poltronas adjudicadas aos fieis e leais servidores dos líderes que os promovêrom para desfrutar dos emolumentos e prebendas que recebem polo facto de permanecerem no governo municipal, provincial, autonómico, nas Câmaras do Congresso ou Senado, ou até no Parlamento Europeu, cousa difícil de entender porque o seu currículum vitae costuma ser medíocre. Umha destas prebendas consiste em fazer turismo sustentado em atividades diversas por exemplo na mensagem de Castelao, turismo pago polos cidadaos, um dos clássicos destinos sempre foi a Argentina, que chegou a ter umha coletividade galega muito relevante, porém na atualidade é mais reduzida por razons inexoráveis da idade.

Na engrenagem da classe política existem possíveis tramas delitivas, ninguém vê nada, burla-se dos cidadaos, apresenta um elevado déficit de credibilidade, nom atende os problemas reais dos cidadaos. Os seus argumentos som vergonhentos, os seus líderes costumam ser hipócritas, ambiciosos, com delírios autoritários. É lamentável a falta de respeito à dignidade humana, núcleo da ordem pública e paz social, pois na Galiza ainda nom existe liberdade de expressom, os reintegracionistas costumam ser marginalizados, silenciados, e tenhem problemas para ver publicados os seus estudos ou contributos.