Los milicos de Barreiro del 70-72 / FdV

Un año más, y ya no sé cuántos van, los que hicieron la mili en el cuartel de Barreiro entre los años 70-72 se reunieron, fieles a su historia, a degustar un «rancho» un poco más sabroso que el que servían en el cuartel. Desgraciadamente ya no están algunos con ellos, caídos en combate de la vida. El «liante» de esta sana costumbre fue el corneta y le cogió el relevo el cabo furriel Seijo con sus correspondientes ayudantes, y me dicen ellos que el resto, como buenos soldados, no faltaron a la orden de formación.

Se fue Poli, gestor de aquel bar Hipólito que se hizo un templo del jazz en los 90

En 2014 cerró el bar Hipólito que Poli había reconvertido unos años antes, cuando sus padres, Trini e Hipólito, se jubilaron. Ahora fue hace unos días el mismo Poli quien bajó la persiana de su vida tras dejar mucha memoria y afectos. Yo no lo conocí pero me recuerda su íntimo Javier «Vitruvia» que el bar Hipólito era un bar de comidas obreras frente al Pabellón Municipal que regentaban Hipólito padre y su mujer Trini. Durante los 80, servía además de punto de encuentro a estudiantes de los institutos de As Travesas o de universitarios como el mismo Javier, que iban a tomar unos bocadillos de calamares inolvidables. A principios de los 90 se jubiló Hipólito padre y su hijo Poli continuó pero dándole un vuelco: era un apasionado del jazz y aquello lo convirtió en un templo. Ese cambio pronto se corrió y llegó a formarse un Club de adictos al Hipólito. De allí salía la música de Frank Morgan, Coleman Hawkins, Roy Hardgrove, Lester Young... y sobre ellos su adorado Thelonius Monk. Fue una etapa gloriosa hasta que Poli cerró en 2014 y produjo una ausencia irreparable que se hizo dolorosa para quienes le conocían cuando él mismo, hace días, se fue para siempre y antes de lo previsto.

Un recorrido por el viejo rock y blues de la música americana que marcó los 50 y 60

Dices los nombres y te recorre la electricidad de la memoria: Little Richard, Roy Orbison, Muddy Waters, Stray Cats, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis y hasta el propio Elvis… Si quieres esa marcha del viejo rock and roll, si quieres un recorrido por la música americana que marcó la generación de la American Graffiti y que fue un antes y un después para el rock y el blues llegados desde más allá del Atlántico… tienes una cita con el viejo Rock&Roll y el blues de los años 50 y 60 hoy mismo, a las 21.30 en LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, con THE OL’BOYS en directo. Una banda formada por Alberto y Andrés Cunha, Javier Soto y Chus Dasilva, con un bagaje musical importante en innumerables grupos vigueses desde Siniestro a Resentidos pasando por High Sierra o LOS E.P. Entradas anticipadas a 10 euros en bar Princesa.