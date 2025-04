Mil gracias

Plaza de España, anoche / J. Lores

FARO DE VIGO faltó hoy a su cita sagrada con los lectores en la edición de papel. Aunque el periódico no salió a la calle, no llegó a los buzones de los suscriptores ni tampoco a los quioscos, la redacción y los equipos técnicos estuvieron trabajando durante toda una jornada maratoniana, que se prolongó hasta la madrugada de hoy, con la esperanza de que el suministro eléctrico se repusiese. No fue así. El apagón histórico que paralizó toda España nos privó de cumplir con nuestra obligación de ofrecerles en la versión papel todo lo ocurrido en un día lamentablemente histórico. Por fortuna, durante la jornada FARO pudo, sorteando innumerables limitaciones, mantenerlos al corriente, a aquellos privilegiados que disponían de conexión, de una situación kafkiana a través de nuestra versión digital.

Que el Gobierno y las autoridades responsables en la materia hayan mostrado una desesperante incompetencia, una inepcia intolerable, impropias de un país que suelen calificar de moderno, para gestionar la crisis, no solo desde el punto de vista técnico sino también del informativo —en ningún momento supieron, pudieron o quisieron trasladar a la ciudadanía y a los actores económicos qué estaba realmente ocurriendo, cuál era la dimensión real del problema y sus causas, qué estimación manejaban para una recuperación de la normalidad y por qué algunos territorios españoles recobraron mucho antes el flujo que otros, pese a su proximidad geográfica— no es una justificación, pero sí una explicación para entender uno de los días más aciagos en la historia de esta cabecera.

FARO quiere disculparse con los lectores a los que hoy fallamos, aunque por causas ajenas, en nuestra cita diaria en papel. Y también desea transmitir nuestra mayor gratitud a quienes nos han hecho llegar mensajes de comprensión, cariño y solidaridad. Una vez más, pero especialmente en las situaciones más complicadas, ha quedado patente que tenemos los mejores lectores del mundo. Un capital único, extraordinario, que no tiene precio. Si el decano de la prensa española puede enorgullecerse de mantenerse activo desde hace 173 años es porque contamos con el aliento de ustedes, nuestros lectores. Un respaldo que nos obliga a seguir trabajando más y mejor de la mano de un excelente equipo de profesionales. Y a refrendar nuestro compromiso fundacional por ofrecerles TODOS los días un periódico que esté a la altura de sus exigencias. Mil gracias.