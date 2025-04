O título deste artigo fai referencia ao noso máis que rico e sorprendente refraneiro, onde atopamos escusa e razón moitos de nós para xustificar o imposible. Xa saben o dito popular: Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

Pois máis ou menos deben pensar os nosos políticos, ou tal pensaba eu o outro día escoitando no informativo da nosa caixa tonta, a explicación do tribunal de xustiza da República independente de Cataluña que condenou a Laura Borrás, a man dereita do fugado máis famoso do mundo mundial, por malversación, amañar contratos a dedo para beneficiar aos seus coleguillas, que para iso os esforzados políticos deste país, se pinta so, pedíndolle ao Goberno o seu indulto, coma se tal cousa, por ser vos que sodes, bondade infinita.

E, digo eu, una vez máis que está claro o que pasa aquí e na conchinchina, que hai una xustiza para uns especiais, o que chamou, por certo, moi ben escollido o cualificativo, «a casta», mágoa que todo o demais non fora polo mesmo camiño, o coletas, Pablo Iglesias, agora xa retirado dos mitins panfletarios e outras leiras, xa que ten ben amarrado o seu futuro e o da súa parella, non compensa seguir amarrado ao duro banco, loxicamente, e outra xustiza ben diferente para nós todos. Vamos, falando en román paladino, que se tes recursos e posibles, es un señor de sombreiro de copa, puro e despacho con mesa de caoba e moqueta e se non os tes es un don ninguén, que podreces no cárcere por roubar unha pita rechumía, un chourizo podre.

E aí ben o conto de Juan Palomo, porque resulta que entre eles hai amnistías, indultos, bos equipos de avogados que estiran os procedementos ata o infinito e moito máis e que rule, e rule ata que todo quede en augas de borraxas. Para mostra, uns botóns, nos casos dos ERES de Andalucía, o do mol honorable Jordi Puyol e familia, o caso Palau, o de Laura Borrás e unha longa e interminable lista de casos vergoñentos antes durante a nosa recente democracia, e tanto ten a cor das siglas do partido no que milite un ou outro, porque ao final a historia empecínase en repetirse e tan so nos salva a fráxil memoria dos pobos e xentes.

O caso é aguantar, poñer cara de póquer, botar o ti máis e tirar para diante, porque máis tarde que pronto o caso se solapa con outro e esquecemos o que pasou, as investigacións sonche lentas, os procedementos farragosos, os recursos ilimitados vanse sucedendo e ao final o veredicto sempre cae do mesmo lado, cando non queda o indulto do goberno, e tan contentos.

A realidade é patética, triste e descorazonadora, pero unha vez máis temos que coincidir en que todo depende da cor do cristal con que se mira, non hai una absoluta verdade e, sen lugar a dúbidas, eles sonche una cousa e nós os outros somos outra.

Recordan aquilo da xustiza é igual para todos do inigualable que dixo quen o dixo, da risa, ou cando menos podemos dicir que resulta un paradoxo incomprensible diante das sentencias que un día si e outro tamén estamos a ver, baixo os cualificativos de sentenzas de xuíces, progresistas ou conservadores. Eu que sempre pensei que a lei non pode ter e non tiña ideoloxía nin cor, agora resulta que estiven toda a vida equivocado.

Cousas veredes, e non comprenderemos e entre tanto repitan comigo: Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Máis ben eles.